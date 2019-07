Le notizie del giorno (ore 19,30)

L'OMBRA DELLA CRISI DI GOVERNO, FUOCO INCROCIATO LEGA-M5S

Salvini: "Venuta meno la fiducia anche personale. Se l'esecutivo cade ci sono solo le elezioni, la finestra è sempre aperta". E annuncia che domani non andrà né al Cdm né al vertice sull'autonomia: "Ho altri impegni". Di Maio: "Se vuole la crisi se ne assuma la responsabilità". E ai fedelissimi confida: "Ci hanno pugnalato alle spalle". Conte smentisce maggioranze alternative: "Non mi presto a operazioni opache".

GIORGETTI SALE AL COLLE: RINUNCIO ALLA CANDIDATURA A COMMISSARIO UE

Il sottosegretario alla presidenza lo comunica a Mattarella in un incontro definito da fonti leghiste "cordiale e positivo".

LEGA-RUSSIA: FICO ATTACCA SALVINI, "GRAVE MANCANZA DI RISPETTO"

Il presidente della Camera all'Agi lamenta la mancata risposta alla richiesta di riferire in Aula sui presunti finanziamenti russi. Il vicepremier: "Andrò presto in Parlamento nelle forme che chiarirò". Nessun effetto sui sondaggi, la Lega sale ancora. Gli inquirenti: materiale interessante dalle perquisizioni della Gdf. Meranda non risponde ai pm.

VON DER LEYEN: SÌ ALLE SANZIONI MA CON MOSCA CERCHIAMO IL DIALOGO

La presidente della Commissione Ue: sui migranti obbligo di salvare vite umane ma l'Italia merita solidarietà.

MIGRANTI: ITALIA CONTRO FRANCIA E GERMANIA AL VERTICE UE

La proposta di Berlino e Parigi prevede lo sbarco nel primo porto sicuro. Salvini: "Non firmerò mai un documento che dica che tutti arrivino a casa mia". Malta d'accordo con il nostro Paese.

ADDIO A LUCIANO DE CRESCENZO, LO SCRITTORE-FILOSOFO CHE SVELÒ‚Äč L'ANIMA DI NAPOLI

Si è spento a Roma, a 91 anni, per le conseguenze di una polmonite.

LAVORO: IN 5 MESI 3 MILIONI DI ASSUNZIONI, PIÙ CONTRATTI STABILI

Inps: in calo i rapporti a tempo determinato. Sull'anno saldo positivo di 332.000 posti. In aumento la cassa integrazione.

IL G7 FRENA SU 'LIBRA', PASSI AVANTI SULLA WEB TAX

Documento dei ministri finanziari: "Per autorizzare la nuova moneta di Zuckerberg servono precise garanzie".

ESODO, BOLLINO NERO SULLE STRADE IL 3 E 10 AGOSTO

Viabilità Italia: bollino rosso domenica 21 luglio e negli altri weekend agostani.

CAROLA RACKETE DAI PM: "CONTENTA DI AVER SPIEGATO TUTTO"

La capitana della Sea Watch: "Ora agisca l'Ue. Cosa penso di Salvini? Nulla".

FURBETTI DEL CARTELLINO AL CARDARELLI DI NAPOLI, 62 INDAGATI

Assenteisti scoperti grazie video e servizi di appostamento.

IRAN: I PASDARAN SEQUESTRANO PETROLIERA NEL GOLFO

L'accusa: "Trasportava greggio di contrabbando".

ATTENTATO A KYOTO NELLO STUDIO DEI 'MANGA': 30 MORTI

Arrestato l'attentatore

