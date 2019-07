Le notizie del giorno (ore 17,30)

Antonio Serranò / Agf Luigi Di Maio e Matteo salvini

L'OMBRA DELLA CRISI DI GOVERNO, ATTACCHI INCROCIATI LEGA-M5S

Salvini: "Venuta meno la fiducia anche personale. Se l'esecutivo cade ci sono solo le elezioni, la finestra e' sempre aperta". E annuncia che domani non andrà né al Cdm né al vertice sull'autonomia: "Ho altri impegni". Di Maio: "Se vuole la crisi se ne assuma la responsabilità". E ai fedelissimi confida: "Ci hanno pugnalato alle spalle". Conte smentisce maggioranze alternative: "Non mi presto a operazioni opache".

LEGA-RUSSIA: FICO ATTACCA SALVINI, "GRAVE MANCANZA DI RISPETTO"

Il presidente della Camera all'Agi lamenta la mancata risposta alla richiesta di riferire in Aula sui presunti finanziamenti russi. Il vicepremier: "Andrò presto in Parlamento nelle forme che chiarirò". Nessun effetto sui sondaggi, la Lega sale ancora. Gli inquirenti: materiale interessante dalle perquisizioni della Gdf. Meranda non risponde ai pm.

MIGRANTI: ITALIA CONTRO FRANCIA E GERMANIA AL VERTICE UE

La proposta di Berlino e Parigi prevede lo sbarco nel primo porto sicuro. Salvini: "Non firmerò mai un documento che dica che tutti arrivino a casa mia". Malta d'accordo con il nostro Paese.

ADDIO A LUCIANO DE CRESCENZO, LO SCRITTORE-FILOSOFO CHE SVELO' L'ANIMA DI NAPOLI

Si è spento a Roma, a 91 anni, per le conseguenze di una polmonite.

LAVORO: IN 5 MESI 3 MILIONI DI ASSUNZIONI, PIU' CONTRATTI STABILI

Inps: in calo i rapporti a tempo determinato. Sull'anno saldo positivo di 332.000 posti. In aumento la cassa integrazione.

IL G7 FRENA SU LIBRA, PASSI AVANTI SULLA WEB TAX MA NON C'È L'ACCORDO

Documento dei ministri finanziari: "Per autorizzare la nuova moneta di Zuckerberg servono precise garanzie".

ESODO, BOLLINO NERO SULLE STRADE IL 3 E 10 AGOSTO

Viabilita' Italia: bollino rosso domenica 21 luglio e negli altri weekend agostani.

'NDRANGHETA: AFFARI DEI BOSS IN CANADA, 14 FERMI

Colpita la cosca Muià, legata ai Commisso di Siderno. Per la prima volta le indagini hanno documentato una struttura sovranazionale dei boss calabresi.

ATTENTATO NELLO STUDIO DEI 'MANGA', STRAGE A KYOTO

Appiccato un incendio in uno studio di animazione che produce popolari cartoni animati: oltre 30 morti. Arrestato l'attentatore, si ignorano i motivi del suo gesto.



