Le notizie del giorno (ore 21,30)

SCONTRO NEL GOVERNO SULL'UE: SALVINI, "M5S HA SALVATO L'EUROPA DI MERKEL E MACRON"

Secondo fonti della Lega, il leader ha vissuto come "un tradimento" il si' dei 5 stelle a Ursula van der Leyen e parla di un "baratto" con una poltrona. Ma per i pentastellati, il no leghista alla presidente della Commissione potrebbe complicare la partita per il commissario. Conte: ho fatto il massimo, spero non ci siano conseguenze. Il vicepresidente 5 stelle dell'Europarlamento: hanno violato il patto negoziato dal premier.

ADDIO A CAMILLERI, CON MONTALBANO HA RACCONTATO LA SICILIA AL MONDO

Ha venduto 31 milioni di libri, tradotti in 120 lingue. Con il commissario di Vigata un successo planetario anche in tv. Luca Zingaretti: mi hai spiazzato ancora. Mattarella: lascia un vuoto nella cultura italiana. Conte: ha saputo parlare a tutti. Niente camera ardente, ultimo saluto domani al cimitero acattolico di Roma.

FONDI RUSSI, CONTE: "IL PARLAMENTO È SACRO, RIFERISCO IO"

Il premier al Senato il 24 luglio. Salvini dice no all'informativa in Aula: non parlo di fantasie. Dopo Savoini, la Procura di Milano indaga per corruzione internazionale anche Meranda. Perquisizione in casa di Vannucci.

LA LEGA AVVERTE, "SE NON C'E' L'AUTONOMIA NON C'È IL GOVERNO"

Ira del Carroccio dopo i dubbi della Lezzi sulle richieste di Veneto e Lombardia. La ministra M5s replica: bisogna capire chi veramente non la vuole, non si e' arrivato il testo.

IL 'CODICE ROSSO' È LEGGE: DAL REVENGE PORN ALLO SFREGIO, PIU' TUTELA ALLE DONNE

Via libera definitivo del Senato con 197 sì. Nessun no.

GARAVAGLIA ASSOLTO, BOTTA E RISPOSTA TRA SALVINI E M5S

Il viceministro leghista era imputato per una gara del 2015 nella sanita' lombarda, quando era assessore regionale. Il leader della Lega: stupito dal silenzio dei 5 stelle. La replica: noi stupiti dal suo sui fondi russi.

FED: BUONE PROSPETTIVE PER L'ECONOMIA USA, PROSEGUE LA CRESCITA

Il 'Beige book' traccia una quadro positivo: il principale rischio restano le tensioni commerciali. Il mercato continua a scommettere sul traglio dei tassi.

MAFIA: BLITZ FRA PALERMO E NEW YORK, BLOCCATO IL RITORNO DEI NEMICI DI RIINA

Diciannove arresti nelle famiglie Inzerillo e Gambino, c'e' anche il sindaco di Torretta.

'RIVOLUZIONE' SU INSTAGRAM, I LIKE NON PIU' VISIBILI

Test del social in vari Paesi, Italia compresa. I 'mi piace' potranno essere visualizzati solo dall'amministratore del profilo.

PER 'EL CHAPO' ERGASTOLO E MULTA DA 12,6 MILIARDI DI DOLLARI

Il narcotrafficante messicano condannato negli Usa anche a ulteriori 30 anni di prigione.

