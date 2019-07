Notizie del giorno (ore 17,30)

SALVINI PROVA A CHIUDERE LE POLEMICHE SU FONDI RUSSI E MANOVRA, DI MAIO INSISTE

Il leader leghista risponde alle richieste di riferire sui rapporti con Mosca: "Vado in Parlamento ogni settimana e rispondo a quello che mi chiedono". Poi torna sull'incontro con le parti sociali al Viminale: "Nessun incidente con Conte,con M5s rapporti ottimi". Ma il leader dei 5 stelle va all'attacco: ha visto i sindacati per sviare l'attenzione da questioni piu' grandi. Tria: e' stato un incontro di partito, faremo una manovra condivisa. Fico: bene riportare il dibattito in Aula. Il Pd in serata da Casellati, domani dal presidente di Montecitorio.

LA PROCURA DI MILANO: NESSUNA NECESSITA' DI SENTIRE SALVINI SU SAVOINI

Greco: l'inchiesta sarà lunga e complessa. La Finanza acquisisce foto dell'incontro tra Savoini e il sovranista russo Dugin.

RAI: DI MAIO, M5S PROPORRA' DRASTICA RIDUZIONE DEL CANONE

Il leader anticipa l'iniziativa per i prossimi giorni: "Si puo' fare senza penalizzare la qualità del servizio pubblico".

UE: VON DER LEYEN CONVINCE M5S, SALVINI CHIEDE GARANZIE SUI MIGRANTI

No della candidata tedesca alla presidenza della Commissione: nemica di chi vuol dividere l'Europa. Conte: discorso apprezzabile. I 5 stelle annunciano il si': ha sposato il salario minimo grazie a noi. Il leader della Lega: confermi lotta agli scafisti o se la votino loro. I gruppi divisi: no di Identita' e democrazia e della sinistra, i Verdi poco convinti. Il Pd pronto a sostenerla, no di FdI. In serata la votazione.

ANTIMAFIA: VIA IL SEGRETO SUGLI ATTI FINO AL 2011, AUDIO DI BORSELLINO "SCORTATO AL MATTINO PER ESSERE UCCISO LA SERA"

Decisione unanime della Commissione. Nel 1986 il giudice denunciava: nessuno pedina il fratello di Riina.

CUCCHI, 8 CARABINIERI A GIUDIZIO PER I DEPISTAGGI

Decisione del Gip di Roma. Processo dal 12 novembre, tra gli imputati un generale. Ilaria: momento storico.

FOTOTRAPPOLA 'BECCA' L'ORSO IN FUGA NEI BOSCHI DEL TRENTINO

Il plantigrado M49 fuggito da un recinto elettrificato è stato fotografato poco prima delle 9.30 nella zona della Marzola. In corso ricerche della Forestale.

GERMANIA: AGGREDITO SINDACO SPD, E' GRAVE

Il primo cittadino di Hockenheim picchiato in casa a un mese dall'omicidio del politico della Cdu Luebcke, ucciso da un estremista di destra per le sue aperture sui migranti.



Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.