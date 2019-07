Le notizie del giorno (ore 13,30)

Minichiello / AGF Luigi Di Maio

LEGA E FONDI RUSSI: SALVINI "IN PARLAMENTO RISPONDO A QUELLO CHE MI CHIEDONO", PER LA PROCURA NESSUNA NECESSITÀ DI CONVOCARLO

Il leader leghista: in aula vado ogni settimana e parlo di tutto lo scibile umano. Il procuratore Greco: "L'inchiesta sara' lunga e complessa". Il difensore di Savoini: "Scelta tecnica non rispondere ai pm".

FLAT TAX: DI MAIO, IL TEMA NON SONO I TEMPI DELLA MANOVRA MA TROVARE COPERTURE

Per il vicepremier: "Deve essere la Lega a trovarle".

SALVINI: "NESSUN CONTRASTO CON CONTE E OTTIMI RAPPORTI CON M5S MA BASTA ATTACCHI"

Il vicepremier smorza la polemica sull'incontro al Viminale con le parti sociali.

UE: VON DER LEYEN, "UN SOLLIEVO NON AVERE I VOTI DEI SOVRANISTI, NEMICA DI CHI VUOLE DIVIDERE L'EUROPA"

La candidata tedesca alla presidenza della Commissione parla a Strasburgo. I gruppi divisi: no di Identità e democrazia e della sinistra, i Verdi poco convinti. Il capogruppo leghista Zanni: non è il cambiamento. Il Pd pronto a sostenerla. In serata la votazione.

CAMPI ROM: CIRCOLARE DI SALVINI AI PREFETTI, AVVIARE IL CENSIMENTO

Il ministro dell'Interno chiede entro due settimane una relazione sulla presenza degli insediamenti per verificare la presenza di abusivi e predisporre un piano di sgomberi.

AUTONOMIA: LEZZI "NON TEMO GLI ATTACCHI DEI GOVERNATORI LEGHISTI"

La ministra M5s per il Sud replica a Zaia e Fontana. Venerdì nuovo vertice convocato da Conte.

TERRORISMO, ARRESTATO A OSLO IL MULLAH KREKAR

Curdo iracheno, è stato condannato in Norvegia a 12 anni. Era ritenuto capo di una cellula jihadista scoperta a Bolzano.

PONTE GENOVA: PROBLEMI DI SICUREZZA GIÀ 10 ANNI PRIMA DEL CROLLO

Lo sottolinea il rapporto commissionato da Atlantia e riportato dal 'Financial Times'.

USA: RISOLUZIONE DEI DEPUTATI DEM CONTRO TRUMP, È RAZZISTA

Al centro dell'accusa le invettive del presidente a quattro parlamentari democratiche di colore.

TERREMOTO DI MAGNITUDO 5.7 IN MARE, PAURA E CROLLI A BALI

Danni a edifici e templi. Non e' stato emesso allarme tsunami. Vari hotel hanno evacuato gli ospiti per precauzione.

VENDITE ON LINE: TRUFFATI MIGLIAIA DI CLIENTI, 4 ARRESTI NEL NORD ITALIA

Sequestrati beni per 1,5 milioni di euro.

NUOTO: PALTRINIERI E SANZULLO QUALIFICATI PER LE OLIMPIADI

I due italiani, ai Mondiali in Corea arrivano sesto e nono e staccano il biglietto per la 10 chilometri a Tokyo.

