Le notizie del giorno (ore 17,30)

È MORTO ANCHE SIMONE, IL SECONDO BAMBINO FALCIATO DAL SUV

Era ricoverato da tre giorni, in condizioni gravissime, all'ospedale di Messina: aveva subito l'amputazione di entrambe le gambe. A Vittoria i funerali del cuginetto Alessio che era morto sul colpo: lo strazio dei parenti. Il padre: "Voglio giustizia". Salvini: "Galera senza sconti per chi li ha uccisi". Di Maio: "Il carcere non basta".

SANGUE SULLE STRADE, 11 MORTI IN DIVERSI INCIDENTI

A Jesolo perdono la vita 5 persone in due distinti episodi: 4 ventenni a bordo di un'auto finita in un canale e un 28enne nell'impatto contro un albero. Quattro morti nel Cesenate, dove una vettura e' precipitata in un fosso. Altre vittime a Genova e nel Forlivese.

LEGA: PALAZZO CHIGI, INVITO A SAVOINI CHIESTO DAL CONSIGLIERE DI SALVINI

La presidenza del Consiglio: Conte non conosce personalmente il presidente dell'Associazione Lombardia-Russia, Claudio D'Amico ci sollecito' la sua presenza alla cena con Putin. Zingaretti: smentito il vicepremier, il governo riferisca in Aula. Di Maio: "Parlamento sovrano, quando chiama politico risponde".

FRANCIA: SCONTRI ALLA PARATA DEL 14 LUGLIO, 152 FERMATI

Protesta dei gilet gialli in concomitanza con la commemorazione della presa della Bastiglia. La polizia usa i lacrimogeni. Castaner: i manifestanti dovrebbero vergognarsi.

SPARA E UCCIDE L'EX MOGLIE DURANTE IL KARAOKE, CACCIA ALL'UOMO

E' accaduto ieri sera in un locale a Savona. Tre persone ferite, di cui una donna gravemente e una bambina, colpita di striscio da un proiettile.

PAPA: SI TROVI ACCORDO IN VENEZUELA PER PORRE FINE ALLE SOFFERENZE

L'appello di Francesco all'Angelus.

BLACKOUT A NEW YORK, 72 MILA PERSONE AL BUIO PER 4 ORE

Linee della metro bloccate, semafori in tilt, molti cittadini intrappolati negli ascensori. Sulle cause si ipotizza un incendio a un trasformatore a ovest della 64esima strada.

IRAN: "TRUMP USCI' DALL'ACCORDO SUL NUCLEARE PER FARE DISPETTO A OBAMA"

Memo del dimissionario ambasciatore Gb in Usa, Kim Darroch: "Un atto di vandalismo diplomatico, apparentemente per ragioni personali".

MIGRANTI: MOAVERO, IL PIANO ITALIANO PER DISTRIBUZIONE IN EUROPA E PORTI FRANCHI

Il ministro illustrera' domani i contenuti al Consiglio Esteri di Bruxelles.

DOPPIETTA MERCEDES AL GP DI GRAN BRETAGNA: PER HAMILTON SESTA VITTORIA A SILVERSTONE

L'inglese ha preceduto Bottas e Leclerc. Vettel solo 15esimo.



