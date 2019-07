Le notizie del giorno (ore 11,30)

LEGA-RUSSIA: PALAZZO CHIGI, L'INVITO A SAVOINI ALLA CENA PER PUTIN SOLLECITATO DA D'AMICO, CONSIGLIERE DI SALVINI

La presidenza del Consiglio ribadisce: Conte non conosce personalmente il presidente dell'Associazione Lombardia-Russia. Enrico Letta: "Il ministro dell'Interno si dimetta, danneggia l'Italia con le sue bugie". Borghezio: "Savoini soldato della Lega con la schiena dritta".

BLACKOUT A NEW YORK, PER 4 ORE AL BUIO 72 MILA PERSONE

Linee della metro bloccate, semafori in tilt, molti cittadini intrappolati negli ascensori. La maggior parte dei teatri ha cancellato le programmazioni, compreso lo spettacolo di Jennifer Lopez al Madison Square Garden. Sulle cause i vigili del fuoco ipotizzano un incendio a un trasformatore a ovest della 64esima strada. Il sindaco de Blasio, in corsa per la nomination democratica per le presidenziali del 2020, era in Iowa al momento dell'incidente ed è stato criticato per la sua assenza.

"TRUMP USCÌ DALL'ACCORDO SUL NUCLEARE IRANIANO PER FARE UN DISPETTO A OBAMA", 'MEMO' DELL'EX AMBASCIATORE GB IN USA

Nuovi appunti riservati pubblicati dal Mail on Sunday. Sir Kim Darroch: "Un atto di vandalismo diplomatico, apparentemente per ragioni personali". Sarebbe stata trovata la 'talpa'.

MIGRANTI: MOAVERO, ECCO IL PIANO ITALIANO "DISTRIBUZIONE IN EUROPA E PORTI FRANCHI"

Il ministro illustrerà i contenuti domani a Bruxelles al Consiglio Affari Esteri per una riflessione con i colleghi europei. In un'intervista al Corriere della Sera: "Lo sbarco va scollegato dal concetto di 'primo arrivo' stabilito da Dublino".

SANGUE SULLE STRADE, 10 MORTI

A Jesolo perdono la vita 5 persone in due distinti incidenti: 4 ventenni a bordo di un'auto finita in un canale e un 28enne nell'impatto contro un albero. Quattro morti nel Cesenate, a Sant'Andrea in Bagnolo, dove una vettura e' caduta in un fosso. A Genova un'auto con a bordo quattro ragazzi si e' schiantata contro il guard rail: il conducente, un ragazzo di 20 anni, e' deceduto sul colpo.

SPARA E UCCIDE L'EX MOGLIE DURANTE IL KARAOKE, CACCIA ALL'UOMO

È accaduto ieri sera in un locale a Savona. Tre persone ferite, di cui una donna gravemente e una bambina, colpita di striscio da un proiettile.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.