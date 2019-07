Le notizie del giorno (ore 23,30)

Agf Matteo Salvini

LEGA-RUSSIA: SALVINI, "NON VADO IN AULA A PARLARE DI FANTASIE"

Il vicepremier sui presunti fondi russi al Carroccio: "Parlo di vita reale, lascio che le indagini facciano il loro corso con la massima tranquillità". "Possono pure cercare, non trovano soldi, ne abbiamo pochi". Buzzfeed rivela: in una mail del luglio 2018 Savoini disse che faceva parte dello staff di Salvini. Il Viminale smentisce.

MIHAJLOVIC, LA SFIDA PIU' GRANDE: "HO LA LEUCEMIA, LA BATTERÒ GIOCANDO IN ATTACCO"

In una commovente conferenza stampa, l'allenatore del Bologna racconta la sua malattia, è una forma acuta ma aggredibile: "Guarirò per la mia famiglia e per chi mi vuole bene". La società: "Resta il nostro mister". L'oncologo: malattia seria che si può tenere sotto controllo.

BIMBO FALCIATO DAL SUV: INDAGATI ANCHE MEDICO E INFERMIERE

Il pm ipotizza ritardi nei soccorsi. Polemica per i funerali affidati a un'agenzia funebre in cui lavora un uomo sotto processo, amico del conducente dell'auto arrestato. Resta grave il dodicenne che ha perso le gambe. Tragedia anche a Cerignola (Foggia): in serata giovane 25 anni investe 6 ragazzi di 12 e 13 anni, due in gravi condizioni.

ALITALIA: DI MAIO, NESSUNA PREGIUDIZIALE SUI PLAYER

Il vicepremier apre all'ingresso di Atlantia e conferma il 15 luglio come "scadenza ultima e inderogabile".

IL PD AVVIA L'AUTORIFORMA, ZINGARETTI "SERVE UNA RIVOLUZIONE"

A novembre 'costituente delle idee' e decisioni sullo statuto.

SALONE DELL'AUTO: IL PRESIDENTE, A TORINO MANCA IL CLIMA GIUSTO PER FARLO

Andrea Levy all'Agi: "Nessuna polemica politica". La Lega attacca: "Appendino delegittimata, ne tragga le conseguenze".

EMANUELA ORLANDI: TROVATI DUE OSSARI SOTTO LE TOMBE VUOTE

I resti rinvenuti nel cimitero teutonico sono stati sigillati e saranno esaminati sabato prossimo.

IL BUSINESS DELLE FIGURINE FA GOLA AGLI USA, OFFERTA D'ACQUISTO PER LA PANINI

L'azienda ha un fatturato di 563 milioni di euro, 400 dipendenti nella sede centrale di Modena e 700 nel mondo.

CASO PROCURE: FUZIO ANTICIPA LE DIMISSIONI, "VOGLIO TUTELARE L'UFFICIO"

Il pg di Cassazione lascera' l'incarico il 21 luglio: "Mi difendero' nelle sedi opportune dalle accuse". Fonti vicine al magistrato: era in condizioni di forte disagio.

SI SCHIANTA IN DIRETTA FACEBOOK, MUORE IL FIGLIO DI 14 ANNI

L'incidente nel Trapanese. L'uomo, grave in ospedale assieme a un altro figlio, trasmetteva 'live' mentre guidava.

SOMALIA: JIHADISTI ATTACCANO HOTEL, 26 MORTI E 52 FERITI

WIMBLEDON: HALEP STRAPAZZA SERENA WILLIAMS

Alla romena bastano 55 minuti per portare a casa il trofeo.

F1: A SILVERSTONE BOTTAS STRAPPA LA POLE A HAMILTON

Gp Gran Bretagna: Terzo il ferrarista Leclerc, Vettel sesto.

