Le notizie del giorno (ore 23,30)

LA TORINO M5S PERDE IL SALONE DELL'AUTO: SALVINI "NON SI GOVERNA SOLO CON I NO", E DI MAIO BLINDA APPENDINO

Il 'fuoco amico' dei 5 stelle spiazza la sindaca, che s'infuria e minaccia le dimissioni. Di Maio corre a Torino: da M5s fiducia a Chiara, "serve fare squadra". Il movimento in subbuglio, e c'è chi dice: basta, torniamo al vaffa. Il leader della Lega: altro danno dei 5 stelle alla città.

TRIA "SFUMATI I DUBBI SULL'ITALIA", VISCO AVVERTE "POLITICA DI BILANCIO SIA PRUDENTE"

Il ministro conferma la previsione del +0,2% sul Pil del 2019 anche se con rischi al ribasso, ma per Bankitalia sarà +0,1%. "Positivo l'interesse dei mercati per il Btp 50 anni". Conte: lo spread può scendere ancora. Il governatore: servono piano investimenti e strategia credibile di riduzione del debito.

SALVINI SUI FONDI RUSSI, "SAVOINI NON L'AVEVO INVITATO IO, NON SO COSA FACESSE"

Il leader leghista: nessun problema sulla commissione d'inchiesta, non abbiamo nulla da nascondere. Gentiloni: enorme problema politico. I Pm di Milano valutano una rogatoria in Russia.

FACEBOOK: MULTA DA 5 MILIARDI DI DOLLARI PER VIOLAZIONE DELLA PRIVACY

La sanzione della Federal Trade Commission statunitense, secondo il Wsj, è legata allo scandalo Cambridge Analytica.

DBRS CONFERMA IL RATING ITALIA A BBB, OUTLOOK STABILE

Secondo l'agenzia canadese l'economia è stagnante ma l'impegno del governo a una strategia fiscale più prudente attenua i rischi. Gli analisti ritengono poi che l'esecutivo difficilmente arriverà a fine legislatura.

DL SICUREZZA: RIAMMESSI GLI EMENDAMENTI, SALVINI "VITTORIA"

Fico: le Camere sono libere, forse il ministro ha avuto un'amnesia. Il Comune di Parigi premia Carola Rackete, il leader della Lega: non è normale.

PREGIUDICATO FALCIA DUE BIMBI COL SUV, VITTORIA INSORGE

Un undicenne ucciso sul colpo, il cuginetto ha perso le gambe ed è gravissimo in ospedale. Arrestato il conducente, figlio di un imprenditore ritenuto contiguo ai boss: era ubriaco e drogato. Denunciate le persone che erano in auto con lui.

BOLLETTE A 28 GIORNI, I GESTORI DOVRANNO RISARCIRE GLI UTENTI

Il Consiglio di Stato ha respinto in via definitiva il ricorso di Vodafone, Fatstweb e Wind.

IL CONSIGLIO DI STATO SBLOCCA L'ASSUNZIONE DEI PRESIDI

Accolto ricorso del Miur contro l'annullamento del concorso. Dal primo settembre reclutati 2.050 dirigenti scolastici.

USA: IL CASO EPSTEIN TRAVOLGE ACOSTA, IL MINISTRO SI DIMETTE

Da Procuratore della Florida aveva patteggiato con il miliardario ora condannato per violenza su decine di minori.

WIMBLEDON: FEDERER BATTE NADAL, LA FINALE SARÀ‚Äč CON DJOKOVIC

Lo svizzero si è imposto sullo spagnolo in 4 set.

