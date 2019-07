Le notizie del giorno (ore 13.30)

CAOS PROCURE, IL CSM SOSPENDE PALAMARA

La sezione disciplinare dell'organo di autogoverno ha sospeso il pm di Roma dalle funzioni e dallo stipendio dopo lo scandalo delle nomine. Accolta la richiesta cautelare del Pg della Cassazione, Fuzio.

L'ALLARME DI VISCO, IN ITALIA L'ECONOMIA RISTAGNA

Il governatore di Bakitalia all'assemblea dell'Abi: risente della perdita di vigore del ciclo industriale. Atteso un rallentamento della domanda nei prossimi mesi e un'espansione molto modesta degli investimenti. Nell'area euro a maggio la produzione industriale a +0,9% ma sull'anno e' a -0,5%.

SALVINI SUI FONDI RUSSI, "TUTTO RIDICOLO, I NOSTRI BILANCI SONO TRASPARENTI"

Il leader leghista respinge le accuse: "Mai chiesto un rublo, un dollaro, un gin tonic a nessuno". Gentiloni insiste sulla commissione d'inchiesta: enorme problema politico. Mosca ha negato ingerenze nella politica italiana.

M5S: DI MAIO ANNUNCIA LA RIORGANIZZAZIONE, ARRIVANO I 'FACILITATORI'

La nuova figura è prevista a livello nazionale, con una segreteria di 18 persone, e regionale. "Ne discuteremo su Rousseau". Stasera il leader pentastellato a Torino per ricucire lo strappo con Appendino sul Salone dell'Auto.

SCUOLA: ACCOLTO IL RICORSO, VIA LIBERA AL CONCORSO PER I PRESIDI

Il Consiglio di Stato fa ripartire il reclutamento di 2050 dirigenti scolastici dopo lo stop del Tar del Lazio per presunte incompatibilità di membri delle sottocommissioni. "Assunzioni dal primo settembre".

ALITALIA, TRIA E SALVINI APRONO ALL'INGRESSO DI ATLANTIA

Il ministro dell'Economia: auspicabile la sua partecipazione. Salvini: partner serio, si pensi all'occupazione.

LIBIA, IL GOVERNO SERRAJ SOSPETTA CHE HAFTAR ABBIA ALTRE ARMI FRANCESI

Il ministero degli Esteri: Parigi dica da che parte sta.

TRUMP CONTRO LA CRIPTOVALUTA DI FACEBOOK, "NON E' AFFIDABILE"

Il presidente americano mette nel mirino Libra: se vogliono diventare una banca seguano le regole.

UBRIACO E SOTTO L'EFFETTO DELLA DROGA TRAVOLGE DUE BIMBI CON IL SUV E FUGGE, ARRESTATO

E' accaduto nel Ragusano, un undicenne e' morto sul colpo e al cuginetto dodicenne sono state amputate le gambe. Arrestato il conducente 34enne.

FRANCIA: TRAGEDIA DURANTE I FESTEGGIAMENTI PER L'ALGERIA, FALCIATA UNA FAMIGLIA

A Montpellier un 21 enne nordafricano che celebrava la semifinale in Coppa d'Africa sbanda con l'auto: muore una 42enne, grave il figlioletto di un anno. L'uomo e' stato arrestato. Saccheggi e scontri a Parigi: 74 fermati, 20 poliziotti feriti. Castaner: è inaccettabile.

