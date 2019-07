Le notizie del giorno (ore 13.30) 

Cristiano Minichiello / AGF Luigi Di Maio e Matteo Salvini

SCONTRO SULL'AUTONOMIA: SALVINI "VOGLIONO BLOCCARLA, COSI' NON SI VA AVANTI"

Al vertice strappo dei pentastellati. Di Maio: non si regionalizza la scuola. Da M5s no anche alle 'gabbie salariali' con stipendi piu' bassi al Centro-Sud. La ministra leghista Stefani: se qualcuno ha cambiato idea lo dica. Conte: rispettare la Costituzione. Zingaretti: stanno distruggendo l'Italia.



LEGA, LA PROCURA DI MILANO APRE UN'INCHIESTA SU PRESUNTI FINANZIAMENTI RUSSI

L'indagine ha preso le mosse dal servizio dell'Espresso di febbraio e ipotizza la corruzione internazionale. La Commissione Ue sulle accuse al Carroccio: resistiamo alla tentazione di commentare. M5s chiede trasparenza. La Casellati respinge la richiesta di convocare Salvini al Senato: non si dibattono pettegolezzi giornalistici. Pd: decisione squinternata.



EMANUELA ORLANDI, LE DUE TOMBE VATICANE SONO VUOTE

Riaperti i sepolcri di due principesse nel Cimitero

teutonico ma a sorpresa non sono stati trovati resti umani. Il fratello: voglio risposte da chi ci ha indirizzato li'. La Santa Sede: siamo sempre stati vicini alla famiglia.

ALTA TENSIONE NELLO STRETTO DI HORMUZ: NAVI DEI PASDARAN TENTANO DI SEQUESTRARE UNA PETROLIERA BRITANNICA

Una fregata della Royal Navy punta i cannoni e mette in fuga tre imbarcazioni iraniane. Teheran nega il suo coinvolgimento ma Londra la accusa: violato il diritto internazionale.



E' MORTO VINCENT LAMBERT, IL TETRAPLEGICO FRANCESE DIVENUTO SIMBOLO DELLA BATTAGLIA SUL FINE VITA

Il 42enne ex infermiere, vittima di un incidente nel 2008, si e' spento all'ospedale di Reims dopo sei anni di battaglia giudiziaria dei familiari decisi a salvarlo. La Cassazione aveva ordinato lo stop all'idratazione. I genitori: crimine di Stato. Il Vaticano: sconfitta per la nostra umanita'. Il Papa: Dio lo accolga, ogni vita ha sempre valore.

BUSTA CON PROIETTILE A SALVINI, "NON MI FANNO PAURA"

Scoperto plico anonimo indirizzato al "ministro duce". Il vicepremier: sono gia' oltre 100 le minacce ricevute, l'odio di certa sinistra convince menti malate.

LA FRANCIA APPROVA LA TASSA CONTRO I COLOSSI DEL WEB, USA MINACCIANO NUOVI DAZI

Via libera definitivo del Parlamento alla digital Tax.



AGCOM: UN SUCCESSO LA GARA PER 5G, SERVONO REGOLE RIGIDE

La relazione del presidente Cardani: le reti sono la sfida del futuro, nel 2018 la spesa per le Tlc e' calata del 2,9%.

PRECIPITA NELL'ATLANTICO IL RAZZO VEGA, CROLLA IL TITOLO DELL'ITALIANA AVIO

Un'anomalia 2 minuti dopo il decollo ha fatto fallire la missione. Sospensione in Borsa dopo una perdita del 15%.

