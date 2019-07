Le notizie del giorno (ore 11.30)

(Afp) Luigi Di Maio, Giuseppe Conte e Matteo Salvini

SCONTRO SULL'AUTONOMIA: SALVINI "VOGLIONO BLOCCARLA, COSI' NON SI VA AVANTI"

Al vertice strappo dei pentastellati. Di Maio: non si regionalizza la scuola. Da M5s no anche alle 'gabbie salariali' con stipendi piu' bassi al Centro-Sud. Il Carroccio: inutile negoziare se cambiano sempre idea.

LEGA, LA PROCURA DI MILANO APRE UN'INCHIESTA SU PRESUNTI FINANZIAMENTI RUSSI

L'indagine ha preso le mosse dal servizio dell'Espresso di febbraio. Intanto la Casellati respinge la richiesta di convocare Salvini al Senato: non si dibattono pettegolezzi giornalistici. I dem: decisione squinternata. Savoini: non mi riconosco in quell'audio, e' una trappola contro il

vicepremier.

ALTA TENSIONE NELLO STRETTO DI HORMUZ: NAVI DEI PASDARAN TENTANO DI SEQUESTRARE UNA PETROLIERA BRITANNICA

Una fregata della Royal Navy punta i cannoni e mette in fuga tre imbarcazioni iraniane. Teheran nega il suo coinvolgimento ma Londra la accusa: violato il diritto internazionale.

È MORTO VINCENT LAMBERT, IL TETRAPLEGICO FRANCESE DIVENUTO SIMBOLO DELLA BATTAGLIA SUL FINE VITA

Il 42enne ex infermiere, vittima di un incidente nel 2008, si e' spento all'ospedale di Reims dopo sei anni di battaglia giudiziaria dei familiari decisi a salvarlo. La Cassazione aveva negato il proseguimento dell'idratazione. Il Vaticano: sconfitta per la nostra umanita'.

BUSTA CON PROIETTILE A SALVINI, "NON MI FANNO PAURA"

Scoperto plico anonimo indirizzato al "ministro duce". Il vicepremier: sono gia' oltre 100 le minacce ricevute, l'odio di certa sinistra convince menti malate.

FALLISCE IL LANCIO DEL RAZZO VEGA, CROLLA IL TITOLO DELL'ITALIANA AVIO

Un'anomalia a due minuti dal decollo ha imposto lo stop alla missione. Sospensione in Borsa dopo una perdita del 15%.

GRANDINATA E TORNADO KILLER IN GRECIA: MORTI 6 TURISTI STRANIERI

La tempesta ha colpito la penisola Calcidica. Intanto si contano i danni sulla riviera Adriatica, in particolare a Pescara.

EMANUELA ORLANDI, APERTE LE TOMBE DI DUE PRINCIPESSE

Al via le operazioni al Cimitero tetutonico per accertare se vi sia sepolta la ragazza scomparsa nel 1983. Al lavoro 15 persone. Portavoce vaticano: impossibile prevedere la durata delle operazioni.

ARCELORMITTAL, SCIOPERO DOPO LA CADUTA DELLE GRU

Riprese le ricerche dell'operaio disperso in mare. La Procura ha aperto un'inchiesta. I sindacati: subito un tavolo sulla sicurezza.



