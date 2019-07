Le notizie del giorno (ore 09.30)

ALTA TENSIONE NELLO STRETTO DI HORMUZ: NAVI DEI PASDARAN TENTANO DI SEQUESTRARE UNA PETROLIERA BRITANNICA

Una fregata della Royal Navy punta i cannoni e mette in fuga tre imbarcazioni iraniane. Teheran nega il suo coinvolgimento ma Londra la accusa: violato il diritto internazionale.

È MORTO VINCENT LAMBERT, IL TETRAPLEGICO FRANCESE DIVENUTO SIMBOLO DEL DIRITTO ALLA VITA

Il 42enne ex infermiere, vittima di un incidente nel 2008, si e' spento all'ospedale di Reims dopo sei anni di battaglia giudiziaria dei familiari decisi a salvarlo. La Cassazione aveva negato il proseguimento dell'idratazione.

BUSTA CON PROIETTILE A SALVINI, "NON MI FANNO PAURA"

Scoperto plico anonimo indirizzato al "ministro duce". Il vicepremier: sono gia' oltre 100 le minacce ricevute, l'odio di certa sinistra convince menti malate.

ACCUSE ALLA LEGA SUI SOLDI RUSSI: SAVOINI "TRAPPOLA CONTRO SALVINI"

Il capo dell'associazione Lombardia-Russia sull'audio di Mosca: non mi riconosco in quelle frasi, è facile manomettere un 'file'. Oggi il Cdm per le deleghe alla Locatelli per la Famiglia e a Fontana per gli Affari europei.

MIGRANTI, CONTE "NON SI PUO' FARE TUTTO DA SOLI"

Il premier: multe e superpoteri non risolvono il problema, contro i mini-sbarchi bisogna fare di più per i rimpatri. Oggi in procura a Roma la querela di Carola Rackete contro Salvini per istigazione a delinquere e diffamazione.

GRANDINATA KILLER IN GRECIA: MORTI 6 TURISTI STRANIERI

La tempesta ha colpito la penisola Calcidica. Intanto si contano i danni sulla riviera Adriatica, in particolare a Pescara.

LA CASSAZIONE CONFERMA I 20 ANNI DI CARCERE AL MARITO DI ROBERTA RAGUSA

Antonio Logli trasferito nel carcere di Livorno. I parenti della donna scomparsa nel 2012: giustizia e' fatta.

EMANUELA ORLANDI, SI APRONO DUE TOMBE AL CIMITERO TEUTONICO

Oggi la verifica sui resti per escludere che appartengano alla ragazza scomparsa nel 1983.

