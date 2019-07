Le notizie del giorno (ore 15,30)

Foto: Cristiano Minichiello / AGF Lorenzo Fontana

'MINI RIMPASTO' FIRMATO LEGA: FONTANA AGLI AFFARI UE, LOCATELLI ALLA FAMIGLIA

Conte approva la scelta di Salvini: "Entra un nuovo ministro, proseguiamo l'attività". M5s: Fontana ora cambi le regole di Dublino. Alle 18 il giuramento al Quirinale.

LA FRANCIA AMMETTE: "NOSTRI MISSILI IN UNA BASE DI HAFTAR", SALVINI: "FATTO GRAVISSIMO"

Parigi: "Erano inutilizzabili e non li abbiamo dati noi alle milizie del generale". Il vicepremier: "Chiederemo spiegazioni, tutti devono lavorare per la pacificazione non per armare i gruppi che poi attaccano obiettivi civili".

"FONDI ALLA LEGA DAI RUSSI", SALVINI: QUERELO TUTTI"

Il sito Usa BuzzFeed pubblica la registrazione di colloqui fra petrolieri di Mosca e Gianluca Savoini, plenipotenziario leghista in Russia, su presunti finanziamenti alla campagna elettorale del Carroccio. Il Pd: "Il vicepremier chiarisca e venga a riferire in Aula". La replica: "Mai preso un rublo".

LA FED APRE AL TAGLIO DEI TASSI USA

Powell: "Rafforzati i motivi per ridurli, i dazi pesano sull'economia". E rivolto a Trump: "L'autonomia rende la nostra azione piu' efficace".

NUOVO TREMORE PER LA MERKEL, LEI RASSICURA: "NON PREOCCUPATEVI, STO BENISSIMO"

È la terza volta che succede in occasioni ufficiali.

VIOLENTA GRANDINATA SULL'ADRIATICO, FERITI E DANNI A PESCARA

Il maltempo ha colpito i centri della costa: nubifragi e grandinate con chicchi grossi come arance.

UE: ITALIA ULTIMA PER CRESCITA, CONTE: "ABBIAMO GRANDI POTENZIALITÀ"

Bruxelles: +0,1% nel 2019, +0,7% nel 2020 +0,7% anche grazie al reddito di cittadinanza. Il premier: dalla Commissione fiducia nel Paese, proseguiremo la riduzione del debito.

RIFIUTI ROMA, LA PROCURA INDAGA PER LA MANCATA RACCOLTA

Aperto un fascicolo dopo le denunce presentate da privati cittadini.

SALARIO MINIMO: DI MAIO ANNUNCIA, "TROVATO L'ACCORDO NELLA MAGGIORANZA"

Anche von der Leyen pronta a presentare una proposta a livello europeo.

USA: L'AMBASCIATORE BRITANNICO SI DIMETTE, 'SILURATO' DA TRUMP

Aveva definito il presidente Usa "inetto e incompetente".

ALITALIA: LUNEDÌ SI CHIUDE, SALGONO LE QUOTAZIONI DI TOTO

Di Maio oggi vedra' il patron di Avianca Efromovich. Anche Atlantia sta valutando, domani il cda.

ADDIO A VALENTINA CORTESE, ULTIMA DIVA DELLO SPETTACOLO

Oltre 60 anni di carriera fra teatro, cinema e tv.

TINTO BRASS IN TERAPIA INTENSIVA, PROGNOSI RISERVATA

Il regista, 86 anni, nel 2010 era stato colpito da un ictus.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.