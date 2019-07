Le notizie del giorno (ore 13,30)

(Afp) Macron, Haftar

LA FRANCIA AMMETTE "NOSTRI MISSILI IN UNA BASE DI HAFTAR", SALVINI ALL'AGI "FATTO GRAVISSIMO"

Parigi riconosce come suoi i tre 'Javelin' trovati dalle forze di Serraj a Gharian, e sostiene che erano inutilizzabili, immagazzinati in attesa di essere distrutti. "Non erano stati forniti al generale della Cirenaica ma erano destinati alla difesa delle forze francesi presenti nel Paese per a scopi di intelligence". Il vicepremier: chiederemo spiegazioni, tutti devono lavorare per la pacificazione non per armare i gruppi che poi attaccano obiettivi civili.

GOVERNO: 'MINI RIMPASTO' FIRMATO LEGA, FONTANA AGLI AFFARI UE E LOCATELLI ALLA FAMIGLIA

Conte: entra un nuovo ministro, proseguiamo l'attività. Alle 18 il giuramento al Quirinale. M5s: Fontana ora cambi le regole di Dublino. Tensioni nella maggioranza su fisco e autonomia. Di Maio: pace fiscale? Mai condoni. Sulle Regioni non spaccare il Paese.

UE: L'ITALIA ULTIMA PER CRESCITA, CONTE "ABBIAMO GRANDI POTENZIALITÁ"

Bruxelles: +0,1% nel 2019 e nel 2020 +0,7% anche grazie al reddito di cittadinanza, l'aggiustamento dei conti ha fatto bene allo spread. Il premier: dalla Commissione fiducia nel Paese, proseguiremo la riduzione del debito.

USA: L'AMBASCIATORE BRITANNICO SI DIMETTE, 'SILURATO' DA TRUMP

Dopo i report in cui lo definiva "inetto e incomptente", il presidente aveva chiuso su Twitter: mai più rapporti con lui.

ALITALIA: LUNEDÌ SI CHIUDE, SALGONO LE QUOTAZIONI DI TOTO

Il ministro ha incontrato l'imprenditore e oggi vedrà il patron di Avianca Efromovich. Anche Atlantia sta valutando una manifestazione di interesse, domani il cda.

BOEING PAGA I DISASTRI DEL 737 MAX, AIRBUS PRIMA NELLE VENDITE

I velivoli consegnati dalla società americana nel primo semestre in calo del 37%, per il consorzio europeo +28%.

IRAN: GLI USA VOGLIONO UNA COALIZIONE PER PROTEGGERE LE ACQUE DEL GOLFO

Dovrebbe garantire la navigazione dopo gli attacchi alle petroliere e l'abbattimento di un drone americano.

ADDIO A VALENTINA CORTESE, L'ULTIMA DIVA DELLO SPETTACOLO

Oltre 60 anni di carriera tra teatro, cinema e tv. Tanti film anche negli Usa accanto ad attori come Bogart e Stewart.

TINTO BRASS IN TERAPIA INTENSIVA, PROGNOSI RISERVATA

Il regista, 86 anni, in ospedale in prognosi riservata. Nel 2010 fu colpito da un ictus dal quale si era poi ripreso.

VENTO E GRANDINE SULLA COSTA ADRIATICA, PAURA E DANNI

Trombe d'aria spazzano lettine e ombrelloni sulle spiagge. Abruzzo e Marche le regioni piu' colpite.

