Le notizie del giorno (ore 9,30)

Alberto PIZZOLI / AFP Giuseppe Conte

ALTA TENSIONE NEL GOVERNO, ACQUE AGITATE TRA LEGA E M5S SU FISCO E MIGRANTI

Dopo le polemiche del sottosegretario pentastellato Spadafora sul 'sessismo' di Salvini, a dividere i due partiti di maggioranza e' l'ipotesi di una nuova 'pace fiscale' che piace al Carroccio ma che e' invisa ai 5 stelle. Di Maio: con noi mai condoni. E sulla flat tax: aspettiamo le coperture ma per noi si fa senza aumentare l'Iva. Verso la nomina di Fontana agli Affari Ue. In serata vertice di maggioranza sull'immigrazione.

AUTONOMIA: DI MAIO AVVERTE, SI FARÀ MA NON SPACCHEREMO IL PAESE

"È nel contratto di governo ma la faremo per tutti gli italiani equilibrata e giusta".

ALITALIA: ATLANTIA PRONTA A TORNARE IN CORSA

Il gruppo sta valutando di presentare una manifestazione di interesse per una quota di capitale pari al 35-40% per almeno 300 milioni di euro di investimento. L'operazione domani sul tavolo cda.

TINTO BRASS RICOVERATO D'URGENZA IN TERAPIA INTENSIVA

Paura per il celebre regista portato in ospedale in prognosi riservata con la febbre alta. Il 're' della commedia erotica italiana, 86 anni, nel 2010 era stato colpito da un ictus dal quale si era poi del tutto ripreso.

MALTEMPO: SI CONTANO I DANNI PER IL FORTE VENTO SULLA COSTA ADRIATICA

Abruzzo e Marche le regioni piu' colpite.

ATTESA PER L'INTERVENTO AL CONGRESSO DEL PRESIDENTE DELLA FED, SPREAD IN CALO

Il differenziale si attesta a 208 punti dopo la chiusura di ieri a 209. Mercati in tensione per l'audizione di Powell che potrebbe annunciare un taglio dei tassi.

BOEING: CEDE LO SCETTRO DELLE VENDITE AD AIRBUS DOPO GLI INCIDENTI AI 737 MAX

La societa' ha annunciato 239 consegne di aerei commerciali nei primi 6 mesi dell'anno, il 37% in meno rispetto allo stesso periodo del 2018. Per contro, il consorzio europeo ha consegnato 389 velivoli, con un aumento del 28% sull'anno precedente.

IRAN: GLI USA VOGLIONO UNA COALIZIONE PER PROTEGGERE LE ACQUE DEL GOLFO

Ad annunciarlo il generale Dunford secondo il quale l'iniziativa dovrebbe garantire la libertà di navigazione dopo gli attacchi alle petroliere e l'abbattimento di un drone americano da parte dei Guardiani della Rivoluzione.

HONG KONG: NO DEGLI STUDENTI ALLA PROPOSTA DI DIALOGO DEL GOVERNO LAM

Per trattare chiedono il rilascio di tutti i manifestanti arrestati nel corso delle proteste contro la legge sull'estradizione in Cina.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.