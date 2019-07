Le notizie del giorno (ore 23.30)

ARCELORMITTAL: LA PROCURA ORDINA LO SPEGNIMENTO DELL'ALTOFORNO 2, STALLO SULLE IMMUNITA'

Ex Ilva verso lo stop di una parte della produzione, "non rispettate le prescrizioni sulla sicurezza". I legali dell'azienda chiederanno la sospensiva. Il provvedimento e' conseguenza di un'indagine per un incidente mortale del 2015. Di Maio ribadisce: non verrà reintrodotta l'immunità.

VIA LIBERA PER IL LEGHISTA FONTANA AGLI AFFARI UE

Il Carroccio proporrà il nome del titolare del dicastero della Famiglia per sostituire Savona, Conte avrebbe già dato l'ok. La formalizzazione attesa giovedì in Cdm.

NUOVA LITE NEL GOVERNO: SALVINI CHIEDE LE DIMISSIONI DI SPADAFORA, MA NESSUNA CRISI

Scontro M5s-Lega dopo che il sottosegretario 5 stelle aveva dato del maschilista al vicepremier. La replica: "Se pensa che sono cosi' brutto e cattivo, fossi in lui mi dimetterei". Poi frena: "Il governo non rischia".

MIGRANTI, LA LIBIA LIBERA I 350 SOPRAVVISSUTI AL BOMBARDAMENTO DI TAGIURA

L'Alto commissariato Onu per i rifugiati: li assistiamo noi. Il governo Serraj aveva avvertito che avrebbe svuotato gradualmente i centri di detenzione.

SICUREZZA BIS: STRETTA SULLE ONG MA SALTANO I POTERI RAFFORZATI PER IL VIMINALE

Nell'emendamento previste maxi-multe per chi viola il divieto di ingresso nelle acque territoriali, sequestro e confisca per le navi e arresto per i comandanti. M5s frena la Lega, poi l'accordo. Il ministro tedesco: alla riunione del 18 luglio proporremo una soluzione transitoria per l'accoglienza Ue

TENSIONE USA-GB PER L'AMBASCIATORE. DARROCH, TRUMP ANNULLA I COLLOQUI SUL COMMERCIO

Il ministro degli Esteri britannico Hunt difende il diplomatico dopo gli attacchi del presidente, "commenti irrispettosi". Svolta di Corbyn sulla Brexit: il leader laburista vuole un nuovo referendum, "sosterremo il Remain".

L'UE CONFERMA STIME DEL PIL ITALIANO, MONITO DI FITCH "LE TENSIONI CON L'UE TORNERANNO"

Nuove previsioni invariate rispetto alla primavera, +0,1 nel 2019 e +0,7 nel 2020. L'agenzia di rating: evitata la procedura d'infrazione, ma la natura degli aggiustamenti fiscali nel 2020 resta incerta perché la politica e' ostile ad aumenti delle tasse e a tagli delle spese.

ALITALIA: VERSO UNA NEWCO CON MAGGIORANZA ASSOLUTA FS-MEF

Mise: si punta a chiudere il dossier entro lunedì.

ADDIO A ROSS PEROT, TERZO INCOMODO DELLA SFIDA TRA BUSH PADRE E CLINTON

Il magnate texano aveva 89 anni. Da indipendente nel 1992 ottenne il 19% e fu decisivo per la sconfitta repubblicana.



Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.