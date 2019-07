Le notizie del giorno (ore 19.30)

Agi Stabilimento Arcelor Mittal di Taranto (ex Ilva)

ARCELORMITTAL, LA PROCURA ORDINA LO SPEGNIMENTO DELL'ALTOFORNO 2

Ex Ilva verso lo stop di una parte della produzione, "non rispettate le prescrizioni sulla sicurezza". I legali dell'azienda chiederanno la sospensiva. Il provvedimento e' conseguenza di un'indagine per un incidente mortale del 2015. Di Maio: non verrà reintrodotta l'immunità.

L'UE CONFERMA STIME DEL PIL ITALIANO, MONITO DI FITCH "LE TENSIONI CON L'UE TORNERANNO"

Nuove previsioni invariate rispetto alla primavera, +0,1 nel 2019 e +0,7 nel 2020. L'agenzia di rating: evitata la procedura d'infrazione, ma la natura degli aggiustamenti fiscali nel 2020 resta incerta perché la politica è ostile ad aumenti delle tasse e a tagli delle spese.

SICUREZZA BIS: STRETTA SULLE ONG MA SALTANO I POTERI RAFFORZATI PER IL VIMINALE

Nell'emendamento previste maxi-multe per chi viola il divieto di ingresso nelle acque territoriali, sequestro e confisca per le navi e arresto per i comandanti. M5s frena la Lega, poi l'accordo. Il ministro tedesco: alla riunione del 18 luglio proporremo una soluzione transitoria per l'accoglienza Ue. Salvini a Tunisi: fate la vostra parte per fermare gli sbarchi. Mediterranea: continueremo i salvataggi, le vite umane non hanno prezzo.

NUOVA LITE NEL GOVERNO: SALVINI CHIEDE LE DIMISSIONI DI SPADAFORA, MA NESSUNA CRISI

Scontro M5s-Lega dopo che il sottosegretario 5 stelle aveva dato del maschilista al vicepremier. La replica: "Se pensa che sono così brutto e cattivo, fossi in lui mi dimetterei". Poi frena: "Il governo non rischia e come rimpasto a me basta il ministro per l'Ue".

ALITALIA: VERSO UNA NEWCO CON MAGGIORANZA ASSOLUTA FS-MEF

Mise: si punta a chiudere il dossier entro lunedì.

BREXIT: SVOLTA CORBYN, "SI' A UN SECONDO REFERENDUM"

Il leader laburista: "Faremo campagna per il 'Remain'".

ADDIO A ROSS PEROT, TERZO INCOMODO DELLA SFIDA TRA BUSH PADRE E CLINTON

Il magnate texano aveva 89 anni. Da indipendente nel 1992 ottenne il 19% e fu decisivo per la sconfitta repubblicana.

ARRESTATO L'EX GIUDICE BELLOMO, IMPONEVA LA MINIGONNA ALLE SUE BORSISTE

È accusato anche di aver calunniato e minacciato il premier Conte quando questi era presidente della commissione disciplinare per la giustizia amministrativa



