Le notizie del giorno (ore 13,30)

DL SICUREZZA BIS: RIVOLTA IN M5S, "TROPPI POTERI A SALVINI"

Tensioni nella maggioranza alla Camera: a far scattare la scintilla un emendamento leghista "non concordato" che assegna al ministro dell'Interno ulteriori poteri in tema di trasbordo dei migranti. Il Carroccio rilancia: "Multe fino a un milione per le navi delle Ong che violano la legge".

VIOLENZA DONNE: SPADAFORA ACCUSA SALVINI, IRA DELLA LEGA

Il sottosegretario M5s: "L'Italia è piu' sessista e il vicepremier dà il cattivo esempio". Insorge il Carroccio: "Parole gravi, si scusi o si dimetta". Annullato l'incontro del governo sui centri antiviolenza.

ARRESTATO L'EX GIUDICE BELLOMO, CALUNNIÓ E MINACCIÓ CONTE

I fatti risalgono a quando il premier era ancora in magistratura. Bellomo e' accusato anche di maltrattamenti ed estorsione nei confronti di quattro studentesse.

TRUMP SFIDA LA CINA: SÌ ALLA VENDITA DI ARMI A TAIWAN

L'autorizzazione riguarda operazioni per 2,2 miliardi di dollari. Dovrà essere ratificata dal Congresso. Ira di Pechino: "Progetto da annullare immediatamente".

HONG KONG DICHIARA "MORTA" LA LEGGE SULL'ESTRADIZIONE, MA LA PROTESTA NON SI FERMA

Le parole della governatrice Lam non placano i manifestanti: "Serve il ritiro completo del testo".

BREXIT: SVOLTA CORBYN, "SERVE UN NUOVO REFERENDUM"

Il leader laburista: "faremo campagna per il 'Remain'".

BLITZ ANTIDOPING IN TUTTA EUROPA: 235 ARRESTI, 1.000 INDAGATI

Operazione internazionale condotta da Carabinieri ed Europol: sequestrate oltre 3,8 milioni di sostanze dopanti, scoperti nove laboratori clandestini, uno anche in Italia.

ESTREMA DESTRA NEL MIRINO DELLA DIGOS, COLLEGAMENTI CON ULTRÀ JUVENTINI

Perquisite a Torino sedi e abitazioni di militanti di Forza Nuova e Rebel Firm.

RIFIUTI ROMA, SCATTA IL PIANO DELLA REGIONE

Riunione della cabina di regia alla presenza di Di Maio. Zingaretti: "Siamo sulla strada giusta". Raggi: "C'e' stata ampia concertazione". La sindaca ricevuta da Conte.

ALLARME A MILANO, INCENDIO IN UN DEPOSITO DI RIFIUTI SPECIALI

Alta colonna di fumo in uno stabilimento di Settimo Milanese: non si segnalano feriti.

ITALIA-MOZAMBICO: MOAVERO, IMPEGNO E RISORSE CONCRETE PER LO SVILUPPO

Descalzi: diventerà il secondo Paese al mondo per l'export di gas.

TRATTA DI ESSERI UMANI: 9 NIGERIANI ARRESTATI IN EMILIA

Istigavano giovani donne connazionali a prostituirsi.

CONSUMI IN CALO, A MAGGIO VENDITE AL DETTAGLIO -0,7%

Istat: in flessione sia i beni alimentari che quelli non alimentari.

