Le notizie del giorno (ore 11,30)

Afp Sbarchi di migranti

MIGRANTI: "MULTE FINO A UN MILIONE PER LE NAVI DELLE ONG"

Lo prevede un emendamento della Lega al dl Sicurezza bis. Salvini scrivi a Tunisi: "Navi di linea per i rimpatri". In 47 approdano nella notte a Pozzallo scortati da una motovedetta della Gdf. Altri 44 soccorsi dalla Alan Kurdi in cooperazione con le autorità maltesi. Tratta di esseri umani: 9 nigeriani arrestati in Emilia.

TRUMP SFIDA LA CINA: Sì ALLA VENDITA DI ARMI A TAIWAN

L'autorizzazione riguarda operazioni per 2,2 miliardi di dollari. Dovrà essere ratificata dal Congresso. Ira di Pechino: "Progetto da annullare immediatamente".

HONG KONG DICHIARA "MORTA" LA LEGGE SULL'ESTRADIZIONE, MA LA PROTESTA NON SI FERMA

Le parole della governatrice Lam non placano i manifestanti: "Serve il ritiro completo del testo".

ARRESTATO L'EX GIUDICE BELLOMO, CALUNNIÒ E MINACCIÒ CONTE

I fatti risalgono a quando il premier era ancora in magistratura. Bellomo è accusato anche di maltrattamenti ed estorsione nei confronti di quattro studentesse.

BLITZ ANTIDOPING IN TUTTA EUROPA: 235 ARRESTI, 1.000 INDAGATI

Operazione internazionale condotta da Carabinieri ed Europol: sequestrate oltre 3,8 milioni di sostanze dopanti, scoperti nove laboratori clandestini, uno anche in Italia.

ESTREMA DESTRA NEL MIRINO DELLA DIGOS: PERQUISITE SEDI E ABITAZIONI A TORINO

Blitz nei confronti di militanti di Forza Nuova e Rebel Firm.

ALLARME A MILANO, INCENDIO IN UN DEPOSITO DI RIFIUTI SPECIALI

Alta colonna di fumo in uno stabilimento di Settimo Milanese: non si segnalano feriti.

CONSUMI IN CALO, A MAGGIO VENDITE AL DETTAGLIO -0,7%

Istat: in flessione sia i beni alimentari che quelli non alimentari.

TRUFFA ALL'INPS: 11 ARRESTI IN CALABRIA

Sequestri preventivi a carico di 152 persone.

