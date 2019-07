Le notizie del giorno (ore 21.30)

CONTE RICHIAMA SALVINI PER L'INCONTRO CON LE PARTI SOCIALI, LUI RISPONDE "LAVORO DA VICEPREMIER

Fonti di Palazzo Chigi: legittimo che agisca da capo della Lega, ma la manovra si fa nelle sedi istituzionali con Conte e Tria. A stretto giro la replica: da vicepresidente ho invitato i principali soggetti economici per raccogliere idee per il Paese.

IRA DI TRUMP CONTRO L'AMBASCIATORE BRITANNICO, "HA CHIUSO"

Il presidente americano, dopo due giorni di silenzio, dà sfogo alla sua ira per i rapporti riservati del diplomatico: a Downing Street scriveva che il capo della Casa Bianca è insicuro e incompetente. Arriva la risposta su Twitter: non lo conosco ma in Usa non è ben visto, mai più rapporti con lui.

VITALIZI: LA CASSAZIONE BOCCIA RICORSO, "TOCCA ALLA CAMERA DECIDERE"

I giudici: devono pronunciarsi gli organi di 'autodichia' di Montecitorio. Il ricorrente Armaroli, non si arrende: la decisione non e' negativa, andremo avanti. Fico: misura importante di cui vado orgoglioso. Di Maio esulta: confermati 280 milioni di risparmi per i cittadini.

DEUTSCHE BANK CROLLA IN BORSA, IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE NON CONVINCE

Il titolo perde a Francoforte il 5,39%. Timori di un aumento di capitale. Il capo economista dell'Ifo: troppa dipendenza da aiuti statali.

MIGRANTI: NAVI DI MARINA E GDF PER DIFENDERE I PORTI

Decisione del Comitato ordine e sicurezza presieduto da Salvini. Previsti anche piu' controlli con radar e aerei per ridurre le partenze. I finanzieri confiscano la Alex della ong Mediterranea in base al dl Sicurezza bis: doppio ingresso in acque territoriali. Papa per Dio nessuno e' straniero.

AUTONOMIA: L'ACCORDO SLITTA, MA PER SALVINI "PASSI AVANTI"

Nuova riunione giovedi': scuola e beni culturali i nodi.

DESAPARECIDOS: SENTENZA RIBALTATA IN APPELLO, 24 ERGASTOLI

Condannati ex capi di Stato e militari di Bolivia, Cile, Peru' e Uruguay accusati dell'omicidio di 23 cittadini di origine italiana nel corso del 'piano Condor'.

L'IRAN MINACCIA: "POSSIAMO ARRICCHIRE L'URANIO AL 20%"

Già superata la soglia del 4,5%. L'Ue: "Estremamente preoccupati". Pechino: la colpa e' del bullismo Usa.

GRECIA: MITSOTAKIS E' PREMIER, "ORA INIZIA IL LAVORO DURO"

Juncker: Atene ha fatto molto, ma molto resta da fare.

STRETTA DEL VIMINALE SULLE SCORTE: "TUTELA SOLO A CHI E' DAVVERO A RISCHIO"

Salvini firma la direttiva: in un anno sono già state ridotte dell'8%, liberati oltre 200 agenti.

FEDERER SFRATTA BERRETTINI DA WIMBLEDON

Dominio dello svizzero che batte l'azzurro 6-1, 6-2, 6-2.

