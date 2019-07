Notizie del giorno (ore 19.30)

VITALIZI: LA CASSAZIONE BOCCIA RICORSO, "TOCCA ALLA CAMERA DECIDERE"

I giudici: devono pronunciarsi gli organi di 'autodichia' di Montecitorio. Il ricorrente Armaroli, non si arrende: la decisione non e' negativa, andremo avanti. Fico: misura importante di cui vado orgoglioso. Di Maio esulta: confermati 280 milioni di risparmi per i cittadini. L'avvocato Paniz che difende circa 900 ex parlamentari: una sentenza attesa, non è sul merito ma sulla competenza.

DEUTSCHE BANK CROLLA IN BORSA, IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE NON CONVINCE

Il titolo perde a Francoforte il 5,39%. Timori di un aumento di capitale. Il capo economista dell'Ifo: troppa dipendenza da aiuti statali.

MIGRANTI: NAVI DI MARINA E GDF PER DIFENDERE I PORTI

Decisione del Comitato ordine e sicurezza presieduto da Salvini. Previsti anche piu' controlli con radar e aerei per ridurre le partenze. I finanzieri confiscano la Alex della ong Mediterranea in base al dl Sicurezza bis: doppio ingresso in acque territoriali. Papa Francesco: per Dio nessuno è straniero. Messa in Vaticano per migranti e soccorritori.

IMPASSE SULL'AUTONOMIA: NIENTE ACCORDO AL VERTICE

Nuova riunione giovedì: scuola e beni culturali i nodi.

DESAPARECIDOS: SENTENZA RIBALTATA IN APPELLO, 24 ERGASTOLI

Condannati ex capi di Stato e militari di Bolivia, Cile, Perù e Uruguay accusati dell'omicidio di 23 cittadini di origine italiana nel corso del 'piano Condor'.

L'IRAN MINACCIA: "POSSIAMO ARRICCHIRE L'URANIO AL 20%"

Già superata la soglia del 4,5%. L'Ue: "Estremamente preoccupati". Pechino: la colpa e' del bullismo Usa.

GRECIA: MITSOTAKIS E' PREMIER, "ORA INIZIA IL LAVORO DURO"

Juncker: Atene ha fatto molto, ma molto resta da fare.

TRIA ASSICURA: LA LEGGE DI BILANCIO 2020 RISPETTERA' REGOLE UE

Il ministro all'Eurogruppo: "Faremo tutto il necessario per stabilizzare il debito, e' nell'interesse degli italiani.

FMI: SPUNTA IL NOME DELL'OLANDESE DIJSSELBLOEM

L'ex presidente Eurogruppo candidato alla direzione del Fondo.

GRANDI NAVI: IL SINDACO DI VENEZIA ACCUSA TONINELLI, "TUTTA COLPA SUA"

Brugnaro: il ministro perde tempo e non decide. La replica: "Come al solito straparla". La procura di Venezia acquisisce

dalla Capitaneria gli atti sul mancato incidente di ieri.

STRETTA DEL VIMINALE SULLE SCORTE: "TUTELA SOLO A CHI E' DAVVERO A RISCHIO"

Salvini firma la direttiva: in un anno sono già state ridotte dell'8%, liberati oltre 200 agenti.

MARO': UDIENZA ALL'AJA, DUELLO ITALIA-INDIA

Il 20 luglio la decisione sulla giurisdizione.



