Le notizie del giorno (15.30)

MEDITERRANEA NEL MIRINO DELLA GDF: CONFISCATA LA ALEX

Contestata una seconda violazione del dl Sicurezza bis per ingresso incidentale nelle acque territoriali italiane. La Ong: "Pretesto illegittimo, faremo ricorso". Salvini convoca per oggi pomeriggio il Comitato per l'ordine e la sicurezza e risponde alle accuse di Trenta: "Parlano i numeri, qualcuno è un po' nervosetto".

PAPA FRANCESCO: "PER DIO NESSUNO E' STRANIERO"

Messa in Vaticano per migranti e soccorritori: "Nessuno può esimersi dall'aiutare".

VERTICE SULL'AUTONOMIA, SALVINI: "NON SO COME ANDRA' A FINIRE"

Il vicepremier: "Non sono un mago ma siamo qui apposta per trovare un accordo". E sulla flat tax annuncia per il 15 luglio una riunione con tutti gli attori economici.

TRIA ASSICURA: LA LEGGE DI BILANCIO 2020 RISPETTERA' LE REGOLE UE

Il ministro all'Eurogruppo: "Faremo tutto il necessario per stabilizzare il debito, e' nell'interesse degli italiani.

STRETTA DEL VIMINALE SULLE SCORTE: "TUTELA SOLO A CHI E' DAVVERO A RISCHIO"

Salvini firma la direttiva: in un anno sono gia' state ridotte dell'8%, liberati oltre 200 agenti.

L'IRAN MINACCIA L'UE, "POSSIAMO ARRICCHIRE L'URANIO AL 20%"

L'agenzia nucleare di Teheran: già superata la soglia del 4,5%. L'Unione "estremamente preoccupata". Pechino: la colpa è del bullismo Usa. Mosca chiede dialogo.

GRECIA: COMINCIA L'ERA MITSOTAKIS, IL LEADER DELLA DESTRA GIURA DA PREMIER

"Rialzeremo la testa, ora meno tasse e salari più alti".

MARO', AL VIA L'ULTIMA UDIENZA ALL'AJA PER DECIDERE SULLA GIURISDIZIONE

Davanti al Tribunale arbitrale internazionale sono intervenuti l'ambasciatore italiano e il rappresentante di Nuova Delhi, scontro sul processo ai due fucilieri per la morte di due pescatori indiani.

HACKER RUBARONO DATI DELLE CARTE DEI PASSEGGERI, MAXI-MULTA ALLA BRITISH AIRWAYS

La compagnia britannica dovra' pagare oltre 200 milioni di euro per il danno arrecato alle 380.000 persone coinvolte.

CAOS RIFIUTI A ROMA, LA RAGGI PENSA A SITI ALL'ESTERO

La sindaca incontra i vertici dell'Ama.

PICCHIATO E BRUCIATO UN SENZATETTO NEL VERONESE, È GRAVE

Cittadino romeno e' stato dato alle fiamme nella stazione di Villafranca: caccia ai responsabili.

WIMBLEDON: BERRETTINI CONTRO IL MITO FEDERER

Nel pomeriggio il match che potrebbe portare l'italiano ai quarti.

