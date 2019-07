Le notizie del giorno (ore 13.30)

PAOLO MANZO / NURPHOTO Papa Francesco

PAPA FRANCESCO AI MIGRANTI, PER DIO NESSUNO E' STRANIERO

La messa in Vaticano per i sei anni dalla visita a Lampedusa: siete persone, non questioni sociali. "Nessuno può esimersi dall'aiutare". Poi il grazie ai soccorritori per la loro "umanità". Confiscato il veliero Alex e multa di 65mila euro a Mediterranea. Nuovo sbarco sull'isola, sono arrivati 19 tunisini. Scontro Trenta-Salvini: la ministra, un errore chiudere la missione Sophia, sulle Ong avevo messo in guardia il Viminale. La replica: parlano i numeri, qualcuno e' un po' nervosetto.

SALVINI FIRMA LA DIRETTIVA PER RIVEDERE LE SCORTE, "TUTELA SOLO A CHI E' DAVVERO A RISCHIO"

In 12 mesi sono già state ridotte dell'8%, con 49 servizi in meno 'liberati' 203 agenti.

AUTONOMIA, VERTICE AD ALTA TENSIONE A PALAZZO CHIGI

Nel pomeriggio Conte cercherà una mediazione tra gli alleati. La Lega fiduciosa: tutto in discesa. Bonaccini: aperti a modifiche ma il governo decida. Sulla riforma del fisco Salvini annuncia un incontro il 15 luglio on gli attori economici, "per quella data saremo pronti".

NUCLEARE: L'IRAN MINACCIA L'UE, "POSSIAMO ARRICCHIRE L'URANIO AL 20%"

L'agenzia nucleare di Teheran: già superata la soglia del 4,5%. L'Unione "estremamente preoccupata". Pechino: la colpa è del bullismo Usa. Mosca chiede dialogo.

LA GRECIA SVOLTA A DESTRA, SI INSEDIA MITSOTAKIS

Il leader di Nuova democrazia giura da premier dopo il trionfo alle elezioni con il 40%: "Rialzeremo la testa, ora meno tasse e salari più alti". Finisce l'era Tsipras: "Pagato il prezzo per misure necessarie".

MARO', AL VIA L'ULTIMA UDIENZA ALL'AJA PER DECIDERE SULLA GIURISDIZIONE

Davanti al Tribunale arbitrale internazionale sono intervenuti l'ambasciatore italiano e il rappresentante di Nuova Delhi, scontro sul processo ai due fucilieri per la morte di due pescatori indiani.

HACKER RUBARONO DATI DELLE CARTE DEI PASSEGGERI, MAXI-MULTA ALLA BRITISH AIRWAYS

La compagnia britannica dovrà pagare oltre 200 milioni di euro per il danno arrecato alle 380.000 persone coinvolte.

CAOS RIFIUTI A ROMA, RAGGI INCONTRA L'AMA PER IL 'PATTO PER IL DECORO'

La sindaca vede il Cda e i sindacati dopo che Zingaretti ha assicurato la disponibilità di tutti gli impianti della regione.

PICCHIATO E BRUCIATO UN SENZATETTO NEL VERONESE, E' GRAVE

Il 42enne romeno è stato dato alle fiamme nella stazione di Villafranca, caccia ai responsabili.

IL BRASILE TRIONFA IN COPPA AMERICA, LAVATA L'ONTA DEL MONDIALE DEL 2014

Al Maracanà i verdeoro si impongono 3-1 sul Perù e riconquistano il trofeo dopo 12 anni.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.