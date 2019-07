Le notizie del giorno (ore 9,30)

NUOVO SBARCO DI MIGRANTI A LAMPEDUSA

Sull'isola sono arrivati 19 tunisini, la loro barca intercettata dai carabinieri. L'Ong Mediterranea: le indagini chiariranno tutto ciò che è accaduto con la nave Alex, presentato un esposto in Procura. Trenta a Salvini: un errore chiudere la missione Sophia, sulle Ong avevo messo in guardia il Viminale.

AUTONOMIA, VERTICE AD ALTA TENSIONE A PALAZZO CHIGI

Nel pomeriggio Conte cercherà una mediazione tra Lega e M5s. Bonaccini: aperti a modifiche ma il governo decida.

LA GRECIA SVOLTA A DESTRA, MITSOTAKIS "RIALZEREMO LA TESTA"

I conservatori di Nuova democrazia trionfano con il 40%: ora meno tasse e salari piu' alti. Finisce l'era Tsipras: "Pagato il prezzo per misure necessarie".

MOODY'S CONFERMA IL RATING DEUTSCHE BANK, L'OUTLOOK RESTA NEGATIVO

Il piano di ristrutturazione con il taglio di 18mila posti è considerato un passo avanti ma l'attuazione è rischiosa.

TERREMOTO DI MAGNITUDO 3,9 NEL CATANESE

L'epicentro ad Adrano. Nella notte un'altra scossa di magnitudo 3,0 registrata in provincia di Udine.

FURBETTI DEL CARTELLINO IN OSPEDALE, 12 ARRESTI A MOLFETTA

In totale sono 30 gli indagati nella struttura pugliese, compresi alcuni dirigenti medici. Si aiutavano per timbrare al posto degli assenti.

CAOS RIFIUTI A ROMA, RAGGI INCONTRA L'AMA PER IL 'PATTO PER IL DECORO'

La sindaca vede il Cda e i sindacati dopo che Zingaretti ha assicurato la disponibilità di tutti gli impianti della regione.

MARÒ, OGGI L'ULTIMA UDIENZA ALL'AJA PER DECIDERE SULLA GIURISDIZIONE

Il Tribunale arbitrale internazionale deve stabilire chi tra Italia e India dovrà accertare le responsabilità dei fucilieri di Marina Latorre e Girone accusati della morte di due pescatori indiani uccisi nel 2016. La sentenza arriverà entro sei mesi.

INDIA: PULLMAN PRECIPITA IN UN FOSSATO, 30 MORTI

La tragedia nell'Uttar Pradesh, il mezzo viaggiava di notte diretto a Nuova Delhi.

IL BRASILE TRIONFA IN COPPA AMERICA, LAVATA L'ONTA DEL MONDIALE DEL 2014

Al Maracanà i verdeoro si impongono 3-1 sul Perù e riconquistano il trofeo dopo 12 anni. A segno Everton, Gabriel Jesus e Richarlison su rigore.

