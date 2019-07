Le notizie del giorno (ore 19.30) 

LA GRECIA SCARICA TSIPRAS, TRIONFA NUOVA DEMOCRAZIA DI MITSOTAKIS

Exit poll danno i conservatori al 40%, con 10 punti più di Syriza. Punita la politica del rigore attuata dal premier, il 51enne rampollo della dinastia vince con la promessa di meno tasse e di tagli alle spese. Affluenza oltre il 60%.



MALTA AUTORIZZA LO SBARCO DEI 65 MIGRANTI DELLA ALAN KURDI, INDAGATO IL CAPO MISSIONE DI MEDITERRANEA

Trovata una soluzione per la nave della Sea Eye: saranno tutti ridistribuiti nell'Ue insieme ad altri 29 che sono gia' a La Valletta, ha fatto sapere il premier Muscat. Ad Agrigento iscritti nel registro degli indagati Palazzotto e il comandante del veliero Alex, Stella. La ong italiana: Salvini voleva il nostro scalpo, non potevamo andare a Malta.



MIGRANTI: DI STEFANO ATTACCA SALVINI, FONTI LEGA "E' UN IGNORANTE"

Il sottosegretario 5 stelle agli Esteri: si sente Maradona ma e' un Higuain fuori forma, da lui gaffe e attacchi ai colleghi. La replica del Carroccio: se ne vada in Venezuela, gli sbarchi sono calati dell'85%.

UNESCO, LE COLLINE DEL PROSECCO PATRIMONIO DELL'UMANITA'

Voto unanime del Comitato dei siti culturali e naturali dell'umanita': per l'Italia e' il 55esimo riconoscimento. L'iter della candidatura durato 10 anni. Moavero: premiata la vellezza. Zaia: valore unico.



DEUTSCHE BANK IN PROFONDO ROSSO: PERDE 2,8 MILIARDI, TAGLIO DI 18MILA POSTI ENTRO IL 2022

L'istituto tedesco lancia un maxi piano di ristrutturazione per ridurre i costi di 6 miliardi.



IRAN AVVIA L'ARRICCHIMENTO DELL'URANIO E CHIEDE "SOLUZIONE" ALL'EUROPA

Teheran inizia l'annunciata ripresa della produzione del combustibile nucleare e comunica di essere pronto a nuove violazioni dell'accordo del 2015 se non si troverà un'intesa. Zarif: europei, tocca a voi. Berlino e Londra: fermatevi.



RIFIUTI ROMA: L'ANNUNCIO DELLA REGIONE, "IMPIANTI PRONTI A COPRIRE IL FABBISOGNO"

Tutti gli impianti indicati dall'ordinanza hanno dato la disponibilità a ricevere i rifiuti della Capitale in modo da smaltire 2.000 tonnellate a settimana. Polemica con la Raggi che si era recata davanti all'impianto di Aprilia chiuso.



CONTE NON SI PONE LIMITI, "LA MIA INTER SARA' FATICA E SOFFERENZA"

Prima conferenza stampa dell'ex ct: cin il club abbiamo le stesse ambizioni. Marotta: Dzeko un obiettivo ma senza fretta, Icardi alla Juve e' difficile.



CALCIO: LE DONNE USA SONO CAMPIONESSE DEL MONDO, OLANDA BATTUTA 2-0

Le reti nella ripresa di Rapinoe su rigore e Lavelle.



MOTO GP: MARQUEZ VINCE ANCORA IN GERMANIA, ROSSI OTTAVO

Per lo spagnolo della Honda decimo successo sul circuito tedesco davanti a Vinales. Dovizioso quinto.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.