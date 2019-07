Le notizie del giorno (ore 17,30)

Afp La nave Alan Kurdi

MIGRANTI: DI STEFANO ATTACCA SALVINI, FONTI LEGA: "È UN IGNORANTE"

Il sottosegretario 5 stelle agli Esteri: si sente Maradona ma è un Higuain fuori forma, da lui gaffe e attacchi ai colleghi. La replica del Carroccio: se ne vada in Venezuela, gli sbarchi sono calati dell'85%. Il Blog delle Stelle: basta con il 'Truman show' delle Ong.

MALTA AUTORIZZA LO SBARCO DEI 65 MIGRANTI DELLA ALAN KURDI, INDAGATO IL CAPO MISSIONE DI MEDITERRANEA

Trovata una soluzione per la nave della Sea Eye: saranno tutti ridistribuiti nell'Ue insieme ad altri 29 che sono già a La Valletta, ha fatto sapere il premier Muscat. Ad Agrigento iscritti nel registro degli indagati Palazzotto e il comandante del veliero Alex, Stella. La ong italiana: Salvini voleva il nostro scalpo, non potevamo andare a Malta.

UNESCO, LE COLLINE DEL PROSECCO PATRIMONIO DELL'UMANITÀ

Voto unanime del Comitato dei siti culturali e naturali dell'umanità: per l'Italia è il 55esimo riconoscimento. L'iter della candidatura durato 10 anni. Casellati: premiato il territorio. Centinaio: un passo storico. Zaia: un sogno realizzato. Esultano Coldiretti e Confagricoltura.

LA GRECIA AL VOTO: ALLE 18 GLI EXIT POLL, IL CENTRODESTRA IN VANTAGGIO

Quasi dieci milioni di elettori alle urne. Indietro nei sondaggi il premier Tsipras che ha raddrizzato i conti con misure durissime. Il partito Nea Demokratia di Mitsotakis promette meno tasse e tagli alle spese.

PAPA: GRAVE L'ATTACCO A CENTRO MIGRANTI IN LIBIA, PIÙ CORRIDOI UMANITARI

Francesco: la comunità internazionale non puo' tollerare cose come il bombardamento del centro di detenzione di Tagiura.

IRAN AVVIA L'ARRICCHIMENTO DELL'URANIO E CHIEDE "SOLUZIONE" ALL'EUROPA

Teheran inizia l'annunciata ripresa della produzione del combustibile nucleare e comunica di essere pronto a nuove violazioni dell'accordo del 2015 se non si trovera' un'intesa con i Paesi firmatari. Zarif: europei, tocca a voi. Aiea: al più presto controlli. Netanyahu: l'Ue ripristini le sanzioni.

AMBASCIATORE BRITANNICO IN USA, "TRUMP INCOMPETENTE E INETTO"

Il 'Daily Mail' pubblica messaggi riservati a Downing Street in cui il diplomatico Kim Darroch esprime pesanti critiche sul capo della Casa Bianca: la sua amministrazione è disfunzionale, non credo che diventerà più normale.

RIFIUTI: RESTA IL CAOS A ROMA, POLEMICA RAGGI-REGIONE

La sindaca davanti all'impianto di Aprilia: è chiuso perché l'ordinanza della Pisana è sbagliata. La replica: la smetta di boicottare.

MOTO GP: MARQUEZ VINCE ANCORA IN GERMANIA, ROSSI OTTAVO

Per lo spagnolo della Honda decimo successo sul circuito tedesco davanti a Vinales. Dovizioso quinto.

