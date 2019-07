Le notizie del giorno (ore 11,30)

Alessandro Serranò / AGF

La barca a vela 'Alex' della Ong Mediterranea

IRAN AVVIA L'ARRICCHIMENTO DELL'URANIO E RILANCIA "TRA 60 GIORNI NUOVE VIOLAZIONI SUL NUCLEARE"

Come annunciato, Teheran comincia il suo distacco dall'accordo del 2015 già abbandonato dagli Usa. Un'ulteriore fase di superamento dei limiti scattera' entro due mesi "se non si troverà una soluzione con i Paesi firmatari". Mercoledì 'riunione speciale' dell'Aiea.

HONG KONG, I MANIFESTANTI TORNANO IN PIAZZA

Nuova protesta, la prima dopo l'assalto al Parlamento della ex colonia britannica. Migliaia di persone in corteo verso la stazione dei treni per la Cina.

ALEX: MIGRANTI NELL'HOTSPOT DI LAMPEDUSA E IL COMANDANTE UNICO INDAGATO, SULLO SBARCO È POLEMICA NEL GOVERNO

Salvini attacca Tria e Trenta: mi hanno lasciato solo. Botta e risposta tra la Difesa e il Viminale: "Avete respinto offerta di supporto", "Mai rifiutata la collaborazione dei militari". Il titolare del Mef: la Guardia di finanza ha fatto tutto il necessario, ora tocca ai giudici. Barca sequestrata e perquisita dai finanzieri, la ong Mediterranea annuncia una conferenza stampa. La "Alan Kurdi" della ong tedesca Sea Eye si allontana e fa rotta su Malta.

LA GRECIA AL VOTO: ALLE 18 GLI EXIT POLL, IL CENTRODESTRA IN VANTAGGIO

Quasi dieci milioni di elettori alle urne. Indietro nei sondaggi il premier Tsipras che ha raddrizzato i conti con misure durissime. Il partito Nea Demokratia di Mitsotakis promette meno tasse e tagli alle spese.

AMBASCIATORE BRITANNICO IN USA, "TRUMP INCOMPETENTE E INETTO"

Il 'Daily Mail' pubblica messaggi riservati a Downing Street in cui il diplomatico Kim Darroch esprime pesanti critiche sul capo della Casa Bianca: la sua amministrazione è disfunzionale, non credo che diventerà più normale.

FI: ALTOLÀ DI BERLUSCONI A TOTI, LA SUA INIZIATIVA SUPERATA

Il leader freddo sulla convention del governatore ligure: il nostro partito non avrà mai correnti, chi non è d'accordo è libero di fondare un suo movimento. Carfagna: da mitomani pensare di mandare in pensione il Cavaliere.

LA CORRIDA NELLE STRADE DI PAMPLONA, SUBITO 5 FERITI

Al primo 'encierro' della festa di San Firmin tre persone incornate e due cadute nella corsa. Grave un giovane americano.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.