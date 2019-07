Le notizie del giorno (ore 09.30)

Nicolas RAMALLO / AFP



California, terremoto del 6 luglio 2019

NUOVO TERREMOTO NEL SUD DELLA CALIFORNIA, PAURA PER UNA SCOSSA DI MAGNITUDO 7,1

Strade danneggiate e feriti per il sisma più forte degli ultimi due decenni, avvertito anche in Messico. L'epicentro nel Mojave. Giovedì ce ne era stato un altro di 6,4.

LA ALAN KURDI AL LARGO DI LAMPEDUSA, "NON TEMIAMO SALVINI"

La nave della ong tedesca Sea Eye, si trova al largo di Lampedusa, appena fuori dalle acque italiane, con a bordo 65 migranti. Prosegue il braccio di ferro tra il Viminale e Mediterranea sul possibile trasferimento della barca a vela Alex a Malta. L'Ong: impossibile navigare per 15 ore con i 41 a bordo. Conte: al lavoro per fermare i mini-sbarchi.

UE: L'AUSPICIO DI CONTE, EURODEPUTATI LEGA E M5S VOTINO LA VON DER LEYDEN

Per il premier favorirebbe la prospettiva di incarichi pesanti all'Italia per le nomine europee.

BEZOS TROVA L'ACCORDO PER L'ASSEGNO DI DIVORZIO, ALLA MOGLIE 38,4 MILIARDI

Il fondatore di Amazon le dovra' trasferire il 4% delle azioni del colosso dell'ecommerce ma resterà il più ricco al mondo.

NARCOTRAFFICO: 'EL CHAPO' GUZMAN RESTITUISCA 12,6 MILIARDI", LA RICHIESTA DELLA PROCURA USA

Si tratta della stima che il procuratore di Brooklyn ha fatto del denaro accumulato dal boss condannato a febbraio.

WIMBLEDON, FOGNINI E BERRETTINI PROVANO A CENTRARE GLI OTTAVI

Il tennista ligure in campo contro Sandgren e il romano affronta Schwartzman, dopo l'eliminazione di Fabbiano. La baby Gauff tra le ultime 16, è la più giovane dalla Capriati.

