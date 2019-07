Le notizie del giorno (21.30)

FEDERICO SCOPPA / AFP

Migranti a bordo della Sea Watch

NUOVE TENSIONI SUI MIGRANTI: DUE NAVI DELLE ONG CHIEDONO UN PORTO, EVACUATE 13 FRA DONNE E BAMBINI

Sono stati prelevati da una motovedetta della Guardia costiera dal veliero 'Alex' dell'italiana Mediterranea, che aveva soccorso in tutto 54 persone. Giallo su un accordo con Malta per il trasferimento degli altri. Il ministero dell'Interno impone il divieto di ingresso alla 'Alan Kurdi' della tedesca Sea Eye, che ha imbarcato 65 persone al largo della Libia. Salvini scrive a Seehofer: la Germania deve intervenire. Carola Rackete vuole querelare il vicepremier per "istigazione all'odio". La replica: non vedo l'ora.

USA: L'OCCUPAZIONE BATTE LE ATTESE, TRUMP "COL TAGLIO DEI TASSI L'ECONOMIA ANDREBBE A RAZZO"

Creati 224mila nuovi posti di lavoro a giugno. Wsj: per i lavoratori ha fatto più Trump di Obama.

NUOVA TENSIONE CON L'IRAN: LONDRA BLOCCA UNA PETROLIERA, TEHERAN "PRONTI A FARE LO STESSO

La Grace 1 fermata a Gibilterra nel sospetto che trasportasse greggio verso la Siria in violazione dell'embargo Onu.

LIBIA, UE E ONU CONDANNANO IL RAID SU MIGRANTI, HAFTAR RILANCIA l'OFFENSIVA SU TRIPOLI

Il Consiglio di sicurezza dell'Onu chiede una de-escalation a tutte le parti, veto Usa per non menzionare l'uomo forte della Cirenaica. Moavero: dall'Europa approccio unitario.

CAOS PROCURE, FUZI INDAGATO PER RIVELAZIONE DI SEGRETO D'UFFICIO A PERUGIA

Il Pg della Cassazione èaccusato di aver aver discusso con Palamara dell'inchiesta che lo riguardava. La decisione dopo le denunce dei sostituti di altre procure. E domani la Giunta dell'Anm valutera' se deferirlo ai probiviri.

FAMIGLIA: FONTANA RILANCIA L'ASSEGNO, SCONTRO LEGA-M5S

Il ministro: contributo da 100-300 euro per ogni figlio fino a 26 anni. Castelli: costerebbe dai 18 ai 54 miliardi, spieghi meglio di che parla. Fonti del Carroccio: idiozie, il governo si e' impegnato con una mozione votata dai 5 stelle.

RIFIUTI ROMA: ULTIMATUM DELLA REGIONE, "PULIRE LA CITTA' ENTRO 7 GIORNI"

Termine più stringente - 48 ore - per bonificare le strade vicine a ospedali e scuole. Zingaretti: l'ordinanza non è punitiva, ma la capitale non e' autonoma e la situazione è sfuggita di mano. Raggi: il governatore e' ridicolo, in 7 anni non ha scritto un piano.

ADDIO A UGO GREGORETTI, FILMO' UNO ZIBALDONE DEL COSTUME

Il regista e attore morto nella sua casa romana a 89 anni. Fu il maestro della 'tv intelligente'.

WIMBLEDON, IL SOGNO DI FABBIANO SI INFRANGE SU VERDASCO

L'azzurro cede in tre set allo spagnolo, 6-4, 7-6, 6-4. Domani in campo Fognini e Berrettini. La baby prodigio Gauff vince ancora ed è agli ottavi.

