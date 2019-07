Le notizie del giorno (ore 23.30)

PUTIN A ROMA: CONTE "LAVORIAMO PER SUPERARE LE SANZIONI A MOSCA"

Conferenza stampa con il leader russo: rapporti eccellenti. Il capo del Cremlino dal Papa che apprezza l'incontro: gioiosa conversazione. Con Mattarella condivise le preoccupazioni per la Libia. Una Roma blindata accoglie la visita con la folla assiepata lungo via del Corso. In serata la cena a base di pesce con il premier a Villa Madama.

TREMA IL SUD DELLA CALIFORNIA, SCOSSA DI 6,4 AVVERTITA A LOS ANGELES

Incendi e malori per il sisma con epicentro a Ridgecrest, 250 chilometri a nord della metropoli. Danneggiata una base della Marina. È il terremoto più forte nello Stato da quello di 6,7 del 1994 che causò 57 morti.

MIGRANTI: LA BARCA A VELA DI MEDITERRANEA ALEX SALVA 54 NAUFRAGHI E SI DIRIGE A LAMPEDUSA

La Guardia costiera italiana aveva invitato l'Ong a lasciarli ai colleghi di Tripoli. Salvini: vogliono venire in Italia per rompere le balle a me e agli italiani. Sull'imbarcazione donne incinte e 4 bambini. Altri 55 sono stati salvati da due motovedette italiane e portati sull'isola. Oltre 80 le persone disperse in mare vicino alle coste tunisine di Zarzis.

LIBIA: SERRAJ PRONTO A LIBERARE TUTTI I MIGRANTI, HAFTAR "VI SOSTERREMO"

Dopo il bombardamento nel campo di detenzione di Tagiura, il ministro dell'Interno di Tripoli dichiara: i raid aerei vanno oltre le nostre capacita', non riusciamo a proteggerli. Sono 700 mila i migranti nel Paese, e 6 mila sono sotto custodia. Allarme di Mosca: si rischia una guerra civile su vasta scala. Conte: sosteniamo il ruolo Onu per il cessate il fuoco. Putin d'accordo e aggiunge: no a divisione del Paese.

CASO PROCURE: FUZIO LASCERA' LA MAGISTRATURA A NOVEMBRE

La decisione comunicata stamane a Mattarella. Il presidente: senso di responsabilità. Il procuratore generale della Cassazione ha chiesto di essere collocato a riposo anticipato.

OMICIDIO-SUICIDIO A CUNEO, UCCIDE TITOLARE DI UN NEGOZIO SPORTIVO E SI SPARA

La vittima è un 65enne che possedeva anche un bar e una palestra. Non è chiaro cosa abbia spinto il 57enne a questo gesto.

SBRANATO DALLE TIGRI UN DOMATORE DEL CIRCO MONTI

La tragedia nel Barese: il 61enne stava provando un numero quando è stato attaccato da un felino e poi da altri tre.

WIMBLEDON, FOGNINI BATTE FUCSOVICS IN 5 SET E APPRODA AL TERZO TURNO

Il tennista ligure si è imposto 6-7, 6-4, 7-6, 2-6, 6-3 in quasi 4 ore e raggiunge Fabbiano e Berrettini. Ora trova l'americano Tennys Sandgren.

