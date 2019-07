Le notizie del giorno (ore 21.30) 

Mahmud TURKIA / AFP

Migranti in Libia dopo il bombardamento del 3 luglio

GUERRA IN LIBIA: BOMBE SUI MIGRANTI E RAID DI HAFTAR SULL'AEROPORTO DI TRIPOLI, SOSPESI I VOLI

Colpito in serata il lato militare dell'unico scalo di Mitiga. In mattinata il raid su un centro di accoglienza, 60 i morti. Il portavoce del ministero degli Esteri: l'offensiva del generale favorisce le partenze dei migranti. Il leader della Cirenaica: non siamo stati noi, complotto delle milizie. Salvini: atto criminale, serve un intervento Ue. Moavero chiede un'inchiesta internazionale. Condanna anche dagli Usa. L'Onu: crimine di guerra. Stasera il Consiglio di sicurezza.



PANICO A STROMBOLI: ESPLOSIONI E PIOGGIA DI LAPILLI, MORTO UN ESCURSIONISTA

La vittima è un 35enne di Messina, c'è anche un ferito. Canadair in azione. A Ginostra già evacuate 70 persone. Due navi, una militare e una privata, davanti all'isola per garantire l'eventuale trasferimento. La Protezione civile: solo una misura precauzionale. Ingv: fenomeni così ce ne sono 5 o 6 in un secolo. Secondo gli esperti due trabocchi lavici si sono riversati sulla sciara del fuoco. A Messina si riunisce l'Unità di crisi.



PUTIN DOMANI A ROMA, CONTE "LAVORIAMO SUL SUPERAMENTO DELLE SANZIONI"

Il premier all'agenzia Tass alla vigilia della visita ufficiale in Italia del presidente russo: "Vogliamo coinvolgere tutte le parti in un dialogo costruttivo". Il capo del Cremlino andrà dal Papa e vedrà Conte e Mattarella. Incontro privato con Berlusconi.

AUTONOMIA: SALVINI APRE ALLE MODIFICHE NELLE COMMISSIONI

In corso il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi allargato a tutti i ministeri competenti. Sul tavolo le bozze dei testi delle intese con Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

L'ITALIA EVITA LA PROCEDURA D'INFRAZIONE, LO SPREAD SCENDE SOTTO QUOTA 200

Moscovici: il governo ha risposto alle tre condizioni dell'Ue. Nella lettera impegno a un'ampia adesione al Patto di Stabilità nel bilancio 2019 e nella strategia 2020. Conte: siamo un Paese credibile, premiata la serietà. La Borsa di Milano chiude a +2,4%, il differenziale ai minimi da un anno.

DAVID SASSOLI NUOVO PRESIDENTE DELL'EUROPARLAMENTO

Alla seconda votazione ha ottenuto 345 voti, 11 in piu' della maggioranza assoluta. Dall'esponente dem un appello a gestire i flussi migratori e un monito: "Il nazionalismo produce conflitti". Zingaretti esulta: il Pd c'è. Salvini: non rispecchia l'esito delle elezioni.



ALITALIA: E' AVIANCA IL QUARTO PLAYER, DI MAIO "IL 15 SI CHIUDE"

In campo l'azionista forte della compagnia colombiana. Il ministero: entro metà luglio l'offerta del consorzio Fs-Mef-Delta con un impegno finanziario intorno a un miliardo.

