Le notizie del giorno (ore 15:30)

Giuseppe Conte

L'ITALIA EVITA LA PROCEDURA D'INFRAZIONE, "HA RISPOSTO ALLE TRE CONDIZIONI DELL'UE"

Moscovici: il governo si è impegnato a uno sforzo nel 2020 e ha compensato gli scarti per il 2018 e il 2019. Di Maio: bravo Conte. Salvini: ora accelerare sulla manovra per l'anno prossimo. Moavero: ha vinto il lavoro di squadra. La Borsa di Milano guadagna il 2%, lo spread a 208 e ai minimi da un anno.

DAVID SASSOLI NUOVO PRESIDENTE DELL'EUROPARLAMENTO

Alla seconda votazione ha ottenuto 345 voti, 11 in più della maggioranza assoluta. Dall'esponente dem un appello a gestire i flussi migratori e un monito: "Il nazionalismo produce conflitti". Zingaretti esulta: il Pd c'è.. Salvini: non rispecchia l'esito delle elezioni.

SEA WATCH: LE ONG AVVERTONO, SE NECESSARIO AGIREMO COME CAROLA

La comandante della nave trasferita da Agrigento in un luogo segreto dopo la liberazione: "Ha ricevuto minacce". Il pm: resti in Italia fino all'interrogatorio del 9 luglio.

Scontro Salvini-Anm sulla sentenza.

ITALIA IN DECLINO DEMOGRAFICO PER LA PRIMA VOLTA DA 90 ANNI, RECORD NEGATIVO DELLE NASCITE DAL 1861

Nel 2018 la popolazione è scesa a 55 milioni e 104 mila, 124mila residenti in meno. Gli stranieri arginano il calo ma aumentano le emigrazioni e c'è stato un 4% di nati in meno.

LIBIA: BOMBARDATO CENTRO DI DETENZIONE MIGRANTI, 44 MORTI e 80 FERITI

Il governo di Serraj accusa il generale Haftar e chiede un'inchiesta internazionale. L'Onu: crimine di guerra.

Moavero: trasferire i migranti in luoghi protetti dalle Nazioni Unite. Salvini: atto criminale, serve intervento Ue a sostegno di Serraj.

HONG KONG: PECHINO SFERZA LONDRA, FANTASTICANO SULLE GLORIE DEL COLONIALISMO

Il ministero degli Esteri cinese protesta dopo il monito d del titolare del Foreign Office.

ADDIO A LEE IACOCCA, ICONA DELL'INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA AMERICANA

Figlio di immigrati italiani, si e' spento all'eta' di 94 anni. Salvò la Chrysler come 30 anni dopo fece Marchionne.

AFFIDI ILLECITI, BONAFEDE MANDA GLI ISPETTORI

Un team guidato da Nocera al Tribunale dei Minori di Bologna e in Procura a Reggio Emilia.

I TENTACOLI DELLA 'NDRANGHETA A ROMA: MAXI-SEQUESTRO DI BENI

Nel mirino immobili per un valore complessivo di 120 milioni di proprietà delle famiglie Scriva, Morabito, Mollica,

Velonà e Ligato. Salvini: "La risposta migliore a chi ci chiede pulizia e legalità".



