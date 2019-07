Le notizie del giorno (ore 19.30)

IL TIMONE DELL'EUROPA A DUE DONNE: LA TEDESCA VON DER LEYEN PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE, LAGARDE ALLA BCE​

Il nome della ministra della Difesa del governo Merkel sblocca lo stallo. A Francoforte la francese direttrice dell'Fmi. Italia "soddisfatta". Il premier belga Michel a capo del Consiglio europeo, lo spagnolo Borrell al posto della Mogherini. A Strasburgo parte la nona legislatura: Berlusconi è l'eurodeputato più anziano. I rappresentanti del Brexit Party voltano le spalle all'inno. Domani si vota il presidente dell'Eurocamera. Spunta la candidatura del dem David Sassoli.



UE VERSO LO STOP ALLA PROCEDURA D'INFRAZIONE, SPREAD A 221 è AI MINIMI DA SETTEMBRE

Domani si riunisce la Commissione, Juncker e Moscovici orientati ad accettare la riduzione del deficit nominale per il 2019. Conte: messi sul piatto 7 miliardi, in linea con il deficit al 2,04. Poi si dice fiducioso per la solidità della nostra economia, "crescono gli occupati e scende lo spread".



L'ANTITRUST CONTRO IL DUMPING FISCALE EUROPEO, DANNO ECONOMICO RILEVANTE DAL TRASFERIMENTO DELLA SEDE FCA

Il presidente Rustichelli critica le asimmetrie fiscali nell'Unione: cosi' si minano i valori e l'integrazione dell'Ue, l'Italia ci rimette oltre 5 miliardi di euro.



CASO PROCURE: PALAMARA SI DIFENDE AL CSM E CHIEDE SCUSA A MATTARELLA

Il pm romano in Disciplinare: mai barattata la mia funzione nè interferito nell'autonomia del Consiglio superiore. Bonafede

valuta la posizione del pg della Cassazione Fuzio, deferito dall'Anm ai probiviri per i colloqui con Palamara.



ARCELORMITTAL VENDE ALCUNI IMPIANTI EUROPEI AL GRUPPO INGLESE LIBERTY STEEL

Tra le strutture cedute anche quella di Piombino e una parte della rete distributiva del colosso in Italia. Il passaggio rientra nel percorso avviato con l'acquisizione dell'ex Ilva.



CASO ORLANDI, 36 ANNI DOPO SI CERCA EMANUELA IN DUE TOMBE IN VATICANO

L'11 luglio l'apertura delle sepolture nel cimitero teutonico. Si' del Tribunale vaticano alla richiesta della famiglia. Il fratello ringrazia la Santa Sede: atto coraggioso.



SEA WATCH: "PRONTI A FAR PARTIRE UN'ALTRA NAVE", ATTESA LA DECISIONE SULL'ARRESTO DELLA COMANDANTE

Il pm Patronaggio in audizione alla Camera: non provati i rapporti tra ong e trafficanti, mancano i requisiti di necessità e urgenza per il decreto Sicurezza bis. A Salisburgo durante la visita di Mattarella manifestanti chiedono la scarcerazione di Carola Rackete, corteo a Palermo. La 'ndrangheta dietro l'accoglienza in Lombardia: 11 arresti.



RIFIUTI ROMA: IRRUZIONE IN SEDE AMA, INSULTI A OPERATORI

L'episodio nella zona di Trastevere, uno degli intrusi indossava un caso da motociclista. La presidente dell'azienda condanna l'episodio: facciamo il nostro dove ma la ricettività degli impianti di smaltimento è scarsa.

