Le notizie del giorno (ore 11,30)

NOMINE UE: CONTE CHIEDE UN PORTAFOGLIO ECONOMICO DI PESO, SALVINI: "NON POSSONO DECIDERE MACRON E MERKEL DA SOLI"

A Bruxelles ripreso il summit, restano le divisioni sul nome di Timmermans per il dopo-Juncker. Il premier: decidere senza l'Italia sarebbe un'offesa per i cittadini, con noi 10 Paesi.

"Vorrei una donna al vertice, si metta al centro la crescita e non l'austerity".

UE: JUNCKER E MOSCOVICI PER LO STOP ALLA PROCEDURA D'INFRAZIONE, SPREAD A 225, AI MINIMI DA UN ANNO

Domani si riunisce la Commissione, presidente e commissario sarebbero orientati ad accontentarsi della riduzione del deficit nominale per il 2019. Conte: messi sul piatto 7 miliardi, perfettamente in linea sul deficit. Poi si dice fiducioso per la solidità della nostra economia, "crescono gli occupati e scende lo spread".

L'ANTITRUST CONTRO IL DUMPING FISCALE EUROPEO, DANNO ECONOMICO RILEVANTE DAL TRASFERIMENTO DELLA SEDE FCA

Il presidente Rustichelli critica le asimmetrie fiscali nell'Unione: cosi' si minano i valori e l'integrazione dell'Ue.

MIGRANTI: LA 'NDRANGHETA DIETRO LE ONLUS PER LUCRARE SULL'ACCOGLIENZA, 11 ARRESTI

Ai bandi pubblici di Lodi, Pavia e Parma venivano presentati falsi documenti. Stimati profitti illeciti per 7,5 milioni di euro. Le organizzazioni usate anche per offrire ai detenuti misure alternative al carcere. Salvini: la pacchia è finita.

AUTOSTRADE: DI MAIO, PRONTI A TROVARE UNA SOLUZIONE SE ATLANTIA PAGA PER LE VITTIME DI GENOVA

Il vicepremier: "Doverosa la revoca della concessione", ma sono possibili altre vie se verrà fatta giustizia.

SEA WATCH, ATTESA PER LA DECISIONE DEL GIP SULLA COMANDANTE CAROLA

Oggi il Gip si pronuncia sulla convalida dell'arresto, per il pm non c'era necessità di forzare il blocco della Guardia di Finanza. Parigi: comportamento di Salvini inaccettabile. La replica: la Francia smetta di insultare e accolga.

HONG KONG: PECHINO, DALLE VIOLENZE UNA SFIDA ALLA POLITICA "UN PAESE, DUE SISTEMI"

Presa di posizione della Cina dopo l'irruzione nel Parlamento dell'ex colonia: "Fermo sostegno" alla polizia con l'invito a perseguire gli autori delle violenze. La governatrice condanna "l'uso estremo della violenza".

GERMANIA: L'ESTREMA DESTRA AFD VOLA NEI SONDAGGI, IN SASSONIA APPAIA LA CDU

Al 26% nelle intenzioni di voto in vista delle elezioni di settembre.

ODISSEA SUL TRAGHETTO DA SALERNO A CATANIA, BLOCCATO IN ALTO MARE

La nave della Grimaldi si era fermata nella notte. Ora è ripartita e l'arrivo in Sicilia è previsto dopo 17 ore.

EUROPEI DI BASKET, LE AZZURRE SFIDANO LA RUSSIA PER I QUARTI

Alle 20,30 l'incontro a Belgrado.

