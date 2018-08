'Nobel' della Matematica a un italiano: Medaglia Fields ad Alessio Figalli

Twitter/Corriere della Sera Alessio Figalli

La Medaglia Fields, considerata l'equivalente del premio Nobel per la Matematica, è stata assegnata all'italiano Alessio Figalli. L'annuncio è stato dato in occasione dell'apertura del Congresso Internazionale dei matematici, in corso a Rio de Janeiro. Figalli, professore presso l'ETH di Zurigo, è il secondo italiano a vincere l'ambito riconoscimento in 82 anni dalla sua istituzione. Sono passati 44 anni quando la Medaglia Fields fu stata assegnata al primo italiano, Enrico Bombieri.

