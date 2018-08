Niki Lauda è in condizioni molto serie dopo un trapianto di polmone

Niki Lauda, sottoposto a trapianto di polmone, sarebbe in condizioni molto serie. A riferirlo è la televisione di Stato austriaca Orf. Il 69enne tre volte campione del mondo di Formula Uno (1975, 1977 e 1984) si trova ricoverato presso la clinica AKH di Vienna. "Il trapianto è stato eseguito con successo da Walter Klepetko, capo del dipartimento clinico di chirurgia toracica, e da Konrad Hoetzenecker - si legge in una nota diramata dalla clinica - Apprezziamo la vostra comprensione, la famiglia Lauda non farà dichiarazioni pubbliche e richiede la privacy".

