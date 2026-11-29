AGI - Nel corso della notte appena trascorsa, intorno a l'una, una ragazza di 14 anni è stata portata presso il pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori ad Acerra, nel Napoletano. La ragazza è arrivata già morta.
Poco prima, secondo quanto finora ricostruito dai carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna, era in una pizzeria di Casalnuovo con amici dove aveva verosimilmente ingerito alimenti a cui era allergica. I militari dell'Arma sono al lavoro per ricostruire le cause di quanto avvenuto.
Napoli, adolescente muore dopo aver mangiato una pizza
La giovane era andata con le amiche a prendere una pizza da asporto e l'avevano mangiata insieme. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, pur essendo allergica al lattosio, aveva assaggiato un trancio di margherita cui aveva tolto la mozzarella. Rientrata a casa a Casalnuovo, ha avuto primi sintomi, non risolti da una somministrazione di un farmaco cortisonico.
La madre, dopo aver sentito le amiche con cui era uscita, ha chiamato l'ambulanza. La quattordicenne è salita sul mezzo con il padre ma purtroppo non c'è stato nulla da fare: al pronto soccorso di Villa dei Fiori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso