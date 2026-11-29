AGI - Un’auto finita fuori strada, incastrata tra il guardrail e la barriera antirumore. Ma quando i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungerla e a verificare cosa ci fosse all’interno, la sorpresa: non c’era nessuno. Un abitacolo vuoto e tanti interrogativi su chi fosse alla guida e su cosa sia accaduto prima che la vettura finisse fuori carreggiata.
Incidenti stradali, giallo sull'A1
È giallo sull’autostrada A1, dove questa mattina, intorno alle 6.30, è scattato l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Frosinone. L’incidente si è verificato al chilometro 624+400, in direzione Sud, e ha coinvolto una sola autovettura.
L'intervento dei vigili del fuoco
La posizione del mezzo, rimasto incastrato tra le barriere, ha reso particolarmente complesse le operazioni. Per questo è stato necessario l’intervento della squadra 1A di Frosinone con un’autogru, anche per consentire di verificare se all’interno vi fossero eventuali occupanti. La ricerca, però, ha dato esito negativo: nessuna persona è stata trovata nell’abitacolo.
Le indagini della polizia stradale
Sul posto sono intervenuti anche il 118 e la Polizia Stradale, che ha avviato gli accertamenti e i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire il mistero dell’auto abbandonata dopo l’incidente.
Le operazioni dei vigili del fuoco si sono concluse intorno alle 8. Non è stato necessario chiudere le corsie di marcia, poiché i soccorritori hanno lavorato dalla corsia di emergenza.