AGI - Avrebbe confessato al magistrato, la mamma di 39 anni che ieri vicino Ancona ha strangolato la figlia di 8 anni, usando una cordicella di caucciù. La piccola è ricoverata in rianimazione all'ospedale Salesi di Ancona e la sua prognosi è riservata, mentre la mamma è stata trasferita nel carcere pesarese di Villa Fastiggi, accusata di tentato omicidio.
È successo a Marina di Montemarciano, in provincia di Ancona. Quando il personale dell'Arma ha raggiunto l'abitazione, la donna era in stato di choc e avrebbe detto loro frasi senza senso, parlando di persone che ce l'avevano con lei. Da quanto si è appreso, ieri pomeriggio, intorno alle 18, padre, madre e figlia avevano programmato di andare al cinema.
L'uomo aspettava in auto, ma non vedendole arrivare è tornato a casa e si è reso conto di quanto era successo; a quel punto ha tagliato il cordino che era intorno al collo della figlia e ha chiamato i soccorritori che a loro volta hanno allertato i carabinieri. La mamma, impiegata di banca, è stata ascoltata dal pubblico ministero di Ancona, Andrea Laurino, al quale avrebbe ammesso le sue responsabilità.