AGI - Una stupenda giornata di sole sta baciando la prima giornata della stagione invernale sulle Alpi. Dalle Dolomiti fino alla Valle d'Aosta, questa mattina diverse località sciistiche hanno ufficialmente aperto gli impianti e le piste da sci. Per quanto concerne il Dolomiti Superski, il carosello sciistico più vasto d'Europa, è aperto il 13% dei 450 impianti complessivi.
L'affluenza sulle piste da sci è molto buona nonostante l'innalzamento dei prezzi legati alla filiera della montagna, soprattutto skipass e ristorazione. Sulle piste oltre agli appassionati, anche diversi turisti che stanno abbinando l'aspetto sportivo con quello culturale-gastronomico essendo aperti i tradizionali Mercatini di Natale. In Trentino Alto Adige sono stati aperti i mercatini nelle città più grandi, da Bolzano a Trento, da Merano a Brunico passando per Bressanone e Vipiteno.
Si scia nel comprensorio 3 Cime Dolomiti (Monte Elmo, Croda Rossa) ma anche sul Falzarego, Plan de Corones e ad Obereggen. Sempre in Alto Adige si scia a Solda e Val Senales. In Trentino impianti aperti sul Cermis e Madonna di Campiglio e al passo del Tonale. Piste aperte anche a Valtournenche e Cervinia.