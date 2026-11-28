AGI - Prosegue nel Veneziano la caccia all'uomo dopo il violento conflitto a fuoco del pomeriggio di ieri. Intorno alle 14, nel corso di un'operazione della polizia della Campania per rintracciare un ricercato nella zona di Cavarzere (Venezia), si è verificato un violento conflitto armato tra gli agenti e tre persone trovate dentro ad un casolare abbandonato.
Uno dei malviventi ha perso la vita. Secondo quanto riferito dalla questura di Venezia una seconda persona è stata fermata mentre la terza è tutt'ora ricercata.
Sono in corso indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Venezia, per accertare la dinamica dei fatti, e proseguono le ricerche per localizzare il soggetto sfuggito nelle fasi esecutive dell'operazione.