AGI - Gabriele D’Annunzio ci stava lavorando da parecchio tempo e il momento giusto gli apparve dopo l’impresa fiumana e l’esilio dorato al Vittoriale. Il 16 maggio 1924 aveva preso carta e penna e in una lettera al capo del governo Benito Mussolini aveva scritto senza giri di parole: "Come Pescarese, ti prego di consentire che la mia Pescara si congiunga civicamente a Castellammare Adriatico e capeggi una provincia nuova. C’è su questa unione una mia prosa del 1882, se non sbaglio. Esaudi me e la mia gente fiumatica e adriatica. Giacomo Acerbo, nel nome di Aterno, amplierà il feudo".
La memoria della “Guerra del ponte” tra due cittadine di province diverse
L’autore della “Novella della Pescara” intitolata “La guerra del ponte” ben conosceva le accese rivalità tra le due cittadine divise dalle acque del fiume che separava anche le province di Teramo, dove sorgeva Castellammare, e di Chieti della città natale del Vate.
Per quella fusione e per non urtare le sensibilità di campanile, si scelse di riesumare l’antica Ostia Aterni d’epoca romana scegliendo quindi il nome di Aterno, che avrebbe cancellato sia Castellammare sia Pescara. Alla fine, però, decise Mussolini che il 16 dicembre 1926 inviò un telegramma a d’Annunzio: "Oggi ho elevato la tua Pescara a capoluogo di provincia. Te lo comunico perché credo ti farà piacere. Ti abbraccio». Aterno era sparita prima di nascere e la nuova città si sarebbe chiamata Pescara proprio in onore del Poeta, che replicò immediatamente: ««Sono contentissimo della grande notizia e sono certissimo che la mia vecchia Pescara ringiovanita diventerà sempre più operosa e ardimentosa per mostrarsi degna del privilegio che tu oggi le accordi. Ti abbraccio".
Il doppio telegramma del Poeta
Immediatamente dopo d’Annunzio, sempre per telegramma, informava il sindaco e podestà di Pescara (Chieti) Umberto Farruggia: "Il primo Ministro graziosamente mi comunica che oggi ha elevato la mia Pescara a capoluogo di provincia. Son certo che Pescara con moltiplicata operosità si mostrerà degna del privilegio. Mando a tutti i miei concittadini il più lieto saluto".
Diplomaticamente si era rivolto pure alla sponda teramana, come “Gabriele d’Annunzio principe di Montenevoso”, al commissario prefettizio di Castellammare barone Gustavo de Landerset: "Io mi considerai sempre come un figlio devoto non soltanto di Pescara ma di Castellammare, e da gran tempo fui profeta del grande evento che oggi si compie. Rinnovo a tutti i miei concittadini di Castellammare la mia devozione, e tutti li abbraccio in voi. Arrivederci".
Dalla romana Ostia Aterni al feudo del vincitore della battaglia di Pavia
Ma sul versante settentrionale della Pescara (all’epoca il fiume si declinava dannunzianamente al femminile) non la presero affatto bene, e non solo perché comunque avevano 120 anni di tradizione urbana. Pescara era apparsa documentalmente nella storia grazie al vincitore della battaglia di Pavia del 1525 che aveva preso prigioniero il re di Francia Francesco I, quel Francesco Ferdinando d’Avalos che era detto “Il Pescara” in quanto ne era marchese, ma in realtà non si era mai recato nel suo feudo.
Alla fine del 1926 ci furono disordini e manifestazioni di dissenso sull’unione che però a Roma erano state previsti. Già il 12 dicembre il console generale della Milizia Ettore Giannantonio, commissario straordinario dei fasci delle due città dirimpettaie, aveva fatto affiggere un bando col quale annunciava che sarebbero state comminate pene severe contro chiunque avesse sobillato la popolazione per moti di piazza, perché la decisione già nell’aria delle autorità andava accolta e accettata "con entusiasmo".
E infatti quattro giorni dopo il barone de Landerset aveva risposto a d’Annunzio: «Castellammare è lieta far sacrificio del suo nome per contribuire con le opere et con la fede esaltazione vostra città natale"
Una decisione calata dall’alto
La decisione era calata dall’alto e non si poteva contestare. D’altronde quella non era neppure una fusione tra due cittadine divise da origine, sviluppo e identità, il cui fiume comune era un confine. Se ci fosse stato bisogno di una conferma di come era stata concepita la nascita della nuova provincia degli Abruzzi, sarebbe bastato leggere il 30 dicembre 1926 il Regio decreto 2642 che parlava di "soppressione" dei preesistenti Comuni di Pescara e di Castellammare Adriatico "aggregati in un unico Comune denominato Pescara".
Nasceva qualcosa di meno di una città dalla somma dei due centri che nel censimento del 1921 assommavano a meno di 20.000 abitanti, ma sufficienti a giustificare la decisione di accorpamento. Quando con la Legge n. 2370 del 14 giugno 1927 verrà istituita la Provincia di Pescara, il podestà di Chieti inoltrerà una nota formale di protesta al Ministero dell’Interno e sarà subito ridotto a miti consigli.
La malavoglia di contribuire alla nascita e alla crescita di Pescara è eloquentemente dimostrata dal fatto che sulla costa Teramo e Chieti ne limitarono l’estensione a non più di una decina di chilometri (Pescara e Montesilvano) e all’interno la dimensione territoriale, con la cessione anche da parte dell’Aquila di territorio montano, ne fa ancora adesso la più piccola della regione.
Ma già allora se ne intuirono le potenzialità, perché a Pescara insisteva un nevralgico asse ferroviario, un porto noto sin dall’epoca romana, e una via stradale (la Tiburtina-Valeria) che la collegava direttamente a Roma.
Dieci anni dopo la città aveva più che raddoppiato gli abitanti, superando quota cinquantamila. Sembravano già ingiallite come pagine di un remoto passato le rivalità di pochi anni prima, tanto che il 30 dicembre di quell’epocale 1926 il barone dell’Aterno, il ministro Giacomo Acerbo (originario di Loreto Aprutino in provincia di Pescara) che pure aveva molto lavorato nell’ombra per la fusione, durante un discorso al teatro “Pomponi” fatto costruire dai castellammaresi con ben mille posti su diecimila abitanti per fare concorrenza al “Michetti” dei pescaresi che ne aveva meno della metà, aveva dovuto stigmatizzare le manifestazioni delle ultime due settimane.
Si erano verificati tafferugli e scazzottate, e alle proteste per il nome della nuova città, che sembrava un’annessione, Acerbo aveva tagliato corto dicendo che la scelta del toponimo Pescara era di Mussolini che così aveva inteso omaggiare d’Annunzio, e quindi non c’era nulla su cui discutere.
La rinascita nel Dopoguerra
Bombardata duramente il 31 agosto 1943, scenario della fuga da Roma di Vittorio Emanuele III, Badoglio e ministri militari il 9 settembre, nuovamente martoriata dal cielo dai quadrimotori americani il 14 settembre e quindi fatta interamente evacuare dalla popolazione civile, alla fine della guerra Pescara era distrutta all’80%.
Voterà Repubblica in controtendenza rispetto agli Abruzzi rimasti fedeli ai Savoia al referendum istituzionale del 2-3 giugno 1946, con le stesse identiche percentuali nazionali che mettevano fine alla parentesi monarchica.
Conoscerà poi il più alto indice di edificazione edilizia in Italia e un grande sviluppo col boom economico, divenendo capofila della crescita della regione e città di riferimento per la sua dinamicità e la sua propensione alla modernità.
Con un referendum, il 25 maggio 2014, a schiacciante maggioranza (64%, 64.891 voti su un’affluenza di quasi il 70%) i cittadini di Pescara, Montesilvano e Spoltore hanno detto di sì a una fusione in un più grande polo urbano che ne farà la città più importante del medio Adriatico.
La rinascita di anacronistici campanilismi (la città non si chiamerà né Grande né Nuova ma solo Pescara), le incertezze e i tempi lenti della politica e della burocrazia hanno contribuito a far rinviare per due volte la fusione, fissata adesso definitivamente per il 2029. Lo slittamento ha fatto anche mancare la suggestiva coincidenza storica con i cento anni di Pescara.