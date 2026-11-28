AGI - Il Liceo Scientifico Statale Augusto Righi di Roma ha celebrato oggi gli ottant’anni dalla fondazione. Una giornata di racconti, testimonianze, musica e iniziative culturali che si è aperta con la lettura del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Giovanni Cogliandro, dirigente scolastico.
"Desidero unirmi alle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario del Liceo Augusto Righi" ha scritto il Capo dello Stato.
Mattarella ha ricordato il contributo offerto dall’istituto "con ampio prestigio, alla formazione di generazioni di giovani e alla crescita di nuovi talenti", sottolineando "la qualità di un’offerta formativa d’eccellenza, costantemente aggiornata rispetto all’evoluzione dei tempi e delle conoscenze".
Il Presidente della Repubblica ha richiamato anche l’eredità di Augusto Righi, osservando come il liceo abbia saputo rendere onore all’illustre fisico bolognese, le cui scoperte hanno segnato un significativo avanzamento della scienza. Il messaggio, concluso con un saluto particolarmente rivolto agli studenti presenti, è stato accolto da un lungo applauso.
Una storia lunga ottant’anni
Fondato nel 1946, negli anni della ricostruzione democratica del Paese, il Righi è stato il secondo liceo scientifico di Roma. Nel corso dei decenni ha formato generazioni di studenti e ampliato la propria presenza attraverso diverse succursali, alcune delle quali sono poi diventate istituti autonomi, tra cui i licei Avogadro e Plinio.
La celebrazione ha ripercorso le tappe principali di questa storia attraverso documenti d’archivio, fotografie e testimonianze. Le esibizioni del coro, dei solisti e delle formazioni musicali composte da studenti ed ex studenti hanno accompagnato la presentazione delle attività realizzate per l’anniversario.
Tra i progetti illustrati, la riqualificazione del giardino di via Boncompagni e una pubblicazione dedicata agli ottant’anni dell’istituto, costruita con materiali d’archivio e ricordi di chi ha frequentato la scuola.
Una parte importante della memoria del liceo è custodita nella biblioteca. Alla prima dotazione libraria del 1946 si affianca un nucleo di volumi proveniente dal Convitto Nazionale Femminile che occupava l’edificio prima della guerra, con testi risalenti al 1912. Il patrimonio fa oggi parte di un Bibliopoint inserito nel sistema bibliotecario e culturale di Roma.
Alla giornata hanno partecipato Alessandra Sermoneta, vicepresidente del Municipio Roma I Centro con deleghe ai Lavori pubblici, all’Edilizia scolastica e al PNRR, e Sabrina Alfonsi, assessora di Roma Capitale all’Agricoltura, all’Ambiente e al Ciclo dei rifiuti.
L’omaggio della sezione G a Marco Boddi
Uno dei momenti più partecipati della giornata è stato l’omaggio a Marco Boddi, allievo del Righi dal 1998 al 2003, letto dalle compagne e dai compagni della sua sezione, la G.
Fotografie, dediche e ricordi hanno riportato Marco agli anni della scuola, prima dei titoli accademici, delle esperienze internazionali e dei riconoscimenti scientifici. Dal racconto della classe è emersa l’immagine di uno studente brillante e generoso, capace di affrontare gli argomenti più complessi e di aiutare gli altri a comprenderli.
Nelle parole scritte allora dai compagni ricorreva l’espressione "costante supporto": una traccia del suo modo di vivere lo studio non come esercizio individuale, ma come conoscenza da condividere.
Dopo il diploma, Boddi ha studiato Ingegneria delle telecomunicazioni all’Università di Pisa ed è stato allievo ordinario della Scuola Superiore Sant’Anna. Ha svolto esperienze di ricerca al Fermilab di Chicago e al Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya di Barcellona, proseguendo poi il proprio percorso nei settori delle telecomunicazioni, della difesa e della sicurezza. Ha successivamente ripreso l’attività accademica e conseguito il dottorato all’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Nel febbraio 2023, a Edimburgo, ha ricevuto lo Young Scientist Best Paper Award durante il NATO SET-319 Research Specialists’ Meeting, organizzato nell’ambito del Sensors and Electronics Technology Panel della NATO Science and Technology Organization e dedicato alle nuove frontiere matematiche dei sistemi radar multidimensionali.
Il riconoscimento è stato assegnato allo studio Iterative Direction-of-Arrival Estimation for a Uniform Circular Array in the Presence of Mutual Coupling, firmato con Massimo Rosamilia, Augusto Aubry e Antonio De Maio. Il lavoro propone un metodo per determinare la direzione di provenienza dei segnali elettromagnetici mediante un sistema circolare di antenne, correggendo gli effetti prodotti dall’interazione tra i diversi elementi.
L’omaggio ha ricondotto il percorso di Boddi al luogo in cui aveva avuto inizio: una classe, un gruppo di compagni e gli anni della formazione. Prima che il suo talento fosse riconosciuto da un premio internazionale, era già visibile nella curiosità, nel rigore e nella disponibilità verso gli altri.