AGI - E' arrivato nella notte a Roma, proveniente da Firenze, il feretro dell'ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro, morto suicida lo scorso 21 novembre nella sua villa di campagna. Nel capoluogo toscano si è svolta ieri l'autopsia, un esame durato circa dieci ore. La salma è stata accolta presso la Scuola Superiore di Polizia della Capitale, dove a partire dalle 9 e fino alle 17 di oggi sarà allestita la camera ardente per consentire l'omaggio di familiari, amici e colleghi.
I funerali si terranno lunedì alle ore 12 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Il capo della Polizia, Vittorio Pisani, è stato tra i primi a giungere questa mattina presso la Scuola superiore di Polizia di Roma per rendere omaggio al feretro di Gianni De Gennaro. La camera ardente, allestita nella notte dopo il rientro della salma da Firenze, resterà aperta fino alle 17 in forma privata e non accessibile al pubblico per volere della famiglia.