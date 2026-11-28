AGI - A distanza di 10 mesi arriva ad una svolta l'indagine sull'omicidio dei tre cacciatori nelle campagne di Montagnareale, nel Messinese, avvenuto il 28 gennaio 2026. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del quarto cacciatore, unico superstite, il 45enne Agostino Segreto, amico dell'82enne Antonio Gatani, una delle tre vittime.
Gli altri cacciatori uccisi
Per gli investigatori l'uomo era presente al momento degli spari per questo era stato indagato fin dall'inizio. Il provvedimento eseguito, è del gip della procura di Patti. Quel giorno furono trovati morti i fratelli Giuseppe e Devis Pino di San Pier Niceto e l'anziano Antonio Gatani. Secondo la ricostruzione della procura di Patti diretta dal procuratore f.f. Andrea Apollonio, sulla base di indagini dei carabinieri di Patti e del nucleo investigativo di Messina, dopo che i due cacciatori erano rimasti uccisi, l' uomo avrebbe sparato uccidendo il terzo che era rimasto ferito.
Secondo quanto fu ricostruito sulla scorta di indagini e accertamenti balistici, il primo a sparare sarebbe stato l'82enne Antonio Gatani: vedendo un movimento tra i cespugli e credendo fosse un cinghiale, avrebbe fatto fuoco, uccidendo Giuseppe Pino e ferendo il fratello che avrebbe risposto al fuoco a sua volta contro l'anziano. A quel punto sarebbe intervenuto il quarto cacciatore, Agostino Segreto, amico di Gatani facendo fuoco e colpendo a morte il 25enne Denis Pino. E' quest'ultimo omicidio quello contestato dalla procura di Patti ad Agostino Segreto che era stato indagato fin dalle prime fasi dell'inchiesta.