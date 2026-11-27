Sciare costa sempre di più, con il prezzo di uno skipass giornaliero che arriva a 89 euro. In questo fine settimana inizierà la stagione sciistica in alcune località italiane. Da sabato saranno aperti impianti e piste dalle Dolomiti (Cortina d'Ampezzo, Val di Fiemme-Obereggen, Plan de Corones e 3 Cime Dolomiti) alla Valle d'Aosta (Courmayeur, Pila, Gressoney, Valtournenche), passando per Pontedilegno-Tonale e Alagna Valsesia.
Gli appassionati, oltre a un buon innevamento complessivo grazie alle nevicate di questi giorni, si troveranno di fronte a un rincaro medio degli skipass del 6% rispetto allo scorso anno, con un aumento del 32,8% negli ultimi cinque anni. Il prezzo medio del giornaliero è passato da 52 euro nella stagione 2021-2022 a 70 euro in quella 2026-2027. A pesare maggiormente sui costi sostenuti dai gestori degli impianti è l'energia elettrica.
Dove aumentano di più i prezzi degli skipass
Tra gli aumenti maggiori in Italia figurano il Friuli Venezia Giulia (skipass giornaliero a +25%), Courmayeur (da 69 a 75 euro, +8,7%) e Bormio (da 60 a 65 euro, +8,3%), seguiti dalle località piemontesi di Bardonecchia (da 49 a 52 euro, +6,1%) e Via Lattea (da 56,50 a 60 euro, +6%).
A Madonna di Campiglio il giornaliero costa 89 euro, a Livigno 74,50 euro e in diverse stazioni dell'Alto Adige, fuori dal circuito Dolomiti Superski, le tariffe superano i 70 euro. Lo stagionale in Valle d'Aosta per un adulto costa 1.590 euro, mentre con l'estensione fino a Zermatt, in Svizzera, il prezzo sale a 1.876 euro (88 euro il giornaliero). Le tariffe più basse si registrano a Champorcher (36 euro), Limone Piemonte (48 euro) e nelle località più piccole.
Dolomiti Superski, giornaliero fino a 89 euro
Nel periodo di alta stagione il giornaliero Dolomiti Superski raggiunge il costo di 89 euro per un adulto, mentre lo stagionale fino alla vigilia di Natale costerà 990 euro, per poi salire a 1.060 euro. Alta Badia, Tre Cime, Plan de Corones e Val Gardena, inserite nel circuito Dolomiti Superski, venderanno skipass di valle a 83 euro.
La tariffa di 89 euro per il giornaliero Dolomiti Superski sarà applicata nel periodo di Natale e Capodanno (dal 20 dicembre al 9 gennaio) e dal 31 gennaio al 20 marzo. Negli altri periodi, a partire da sabato, il prezzo sarà di 80 euro, tre in più rispetto allo scorso anno. In alcune località, acquistando lo skipass online, è possibile ottenere uno sconto tra il 5 e il 10%.
Aumentano anche i costi di alberghi e attrezzature
I rincari interessano tutta la filiera della montagna legata agli sport invernali, compresi alberghi e ristoranti. Sono aumentati anche i prezzi delle attrezzature, dagli sci agli scarponi e all'abbigliamento, oltre a quelli delle lezioni di sci.
Nonostante l'aumento dei costi, in Alto Adige le prenotazioni nelle strutture ricettive per il periodo precedente al Natale risultano superiori a quelle del 2025. La clientela è variegata, dagli italiani agli scandinavi, con una forte presenza di turisti provenienti dall'Europa orientale.
Nuovi impianti e itinerari sulle Dolomiti
Nei comprensori del Dolomiti Superski sono stati effettuati interventi di ammodernamento delle infrastrutture esistenti e di miglioramento dell'efficienza energetica, con nuove cabinovie e seggiovie.
Sempre più turisti scelgono di sciare in diversi comprensori durante la stessa giornata, percorrendo itinerari che attraversano più vallate. Ai grandi classici come la Sellaronda e il Giro della Grande Guerra, che saranno percorribili nel corso del mese di dicembre, si affiancano itinerari più brevi come il Latemarronda, che alterna discese sugli sci e soste nei rifugi per scoprire la gastronomia locale.