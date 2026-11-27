AGI - Il corpo senza vita di un uomo di 46 anni è stato trovato questa mattina sul tetto dei garage di un condominio nel centro di Lecce, in una palazzina situata tra piazza Mazzini e via Nazario Sauro.
Cercava di rientrare a casa scalando il palazzo dall'esterno, ma cade dal VI piano e muore. L’uomo, V.L.D.P., originario di Lecce, secondo una prima ricostruzione sarebbe precipitato dal sesto piano mentre tentava di rientrare nella propria abitazione dall'esterno, scavalcando il cornicione.
Ipotesi sulla dinamica della caduta
Tra le ipotesi al vaglio, quella che possa aver dimenticato le chiavi all'interno dell'appartamento e per questo abbia pensato di rientare in casa passando dal tetto. La caduta si è rivelata fatale.
L'allarme dei residenti
A lanciare l'allarme è stata una residente dello stabile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare. Presenti anche gli agenti di polizia e gli specialisti della scientifica, impegnati negli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Sul luogo della tragedia è intervenuta inoltre una squadra dei vigili del fuoco.