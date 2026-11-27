AGI - La procura di Roma "al fine di garantire la completezza e la correttezza della pubblica informazione, in relazione alle notizie recentemente diffuse circa l'identificazione di tale Claudio Martufi quale uno dei telefonisti anonimi che, nei giorni successivi al rapimento di Emanuela Orlandi contattarono la famiglia Orlandi" specifica che la notizia "non è conforme alle risultanze acquisite nel corso delle indagini, fino allo stato attuale".
L'indiscrezione di "Chi l'ha visto?"
Il programma televisivo "Chi l'ha visto?" aveva indicato Claudio Martufi, ex agente Sisde e uno dei primi a entrare in casa di Emanuela Orlandi, come la voce del telefonista anonimo individuata dal Ris dei Carabinieri di Roma.
Due giorni fa un comunicato dell'Arma aveva reso noto che erano stati forniti agli inquirenti "significativi elementi convergenti" sul profilo specifico di "uno dei presunti telefonisti" che chiamarono la famiglia nei primi giorni dopo la scomparsa della ragazza, definito "un soggetto mai emerso prima".