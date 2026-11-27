AGI - "I medici legali ai quali la Procura della Repubblica di Grosseto ha affidato l'incarico peritale hanno escluso, dalle preliminari attività eseguite, segni di lesività riconducibili a terzi sul corpo". E' quanto si legge in una nota della Procura di Grosseto sui primi esiti dell'autopsia sul corpo di Gianni De Gennaro. Sul corpo dell'ex capo della polizia trovato morto sabato scorso non sono ancora stati svolti gli esami tossicologici sul corpo di Gianni De Gennaro. L'autopsia è stata eseguita all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale Careggi di Firenze. Il carro funebre con la bara di Gianni De Gennaro ha lasciato l'Istituto di Medicina Legale di Firenze al termine dell'autopsia per dirigersi verso Roma. L'esame è durato circa dieci ore. La camera ardente è prevista per il 28 novembre alle 9 alla Scuola di Polizia di Roma.
De Gennaro, "Fascicolo estremamente delicato"
Sulla morte di De Gennaro sono state aperte due inchieste, una a Grosseto (l'ex capo della polizia è stato trovato senza vita nella sua villa in Maremma) e una a Firenze. "Il fascicolo che abbiamo aperto è molto delicato e in fase embrionale ed è finalizzato a capire se emergeranno spunti sulle stragi di mafia", hanno spiegato all'AGi fonti della procura di Firenze. Nel capoluogo toscano è stata aperta un'indagine a 'modello 44', che è collegata a quella di Grosseto.
"Fatto estremamente delicato"
"E' successo un fatto estremamente drammatico che richiede un grande senso di responsabilità da parte di tutti, anche dei media" prosegue la fonte riferendosi alla morte di De Gennaro che si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola nella sua tenuta in Maremma e che ha lasciato delle lettere in una delle quali ha criticato con toni molto severi il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca che lo indagava per sospetto depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio.
Infine viene sottolineato il rapporto di totale "armonia" con la Procura di Grosseto dopo che nei giorni scorsi era trapelata l'ipotesi di conflitti tra le due autorità giudiziarie.